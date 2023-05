A pesar de las dificultades, joven madre ingresa a UCLA

Una madre joven y recién graduada de la preparatoria está en camino a UCLA como la primera persona de su familia en asistir a la universidad.

Celeste Gutiérrez es una madre de 18 años de un niño pequeño con necesidades especiales. Se graduó recientemente de Magnolia Science Academy-4, en Venice, una escuela con un programa STEAM con sede en Los Ángeles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Aunque no ha dicho oficialmente cuál será su especialización, tiene intereses en el desarrollo infantil y la psicología.

La joven quiere continuar sus estudios.

Gutiérrez se enteró de que estaba esperando un bebé cuando estaba en el primer año de la preparatoria.

“Yo me ilusioné, y no digo que fue algo malo, porque nació mi hijo”, cuenta Gutierrez.

Después de enterarse de la noticia, tomó la difícil decisión de no regresar para su segundo año y concentrarse en adaptarse a ser una nueva madre.

Con la ayuda de su comunidad escolar, como maestros y consejeros, pudo regresar para su tercer año y trabajó para obtener su diploma de la preparatoria. Se graduó de la preparatoria con un promedio de calificaciones de 3.44.

“Nuestra comunidad escolar no se dio por vencida”, dijo Musa Avsar, directora de MSA-4 en un comunicado.

"Le dimos nuestro apoyo para proporcionarle donaciones tales como: ropa, libros, pañales, un asiento para el automóvil y para ofrecer apoyo socioemocional continuo. La trabajadora social de la escuela y la maestra de español trabajaron en estrecha colaboración con Celeste para asesorarla y asegurarnos de que se sintiera apoyada y siguiera estudiando. Estamos muy orgullosos de sus logros y compartimos su éxito”.

Todos los ganadores viven en el área de servicio de Southern California Edison.

Gutiérrez se enfrentará a muchos desafíos por delante, no solo como ser una nueva estudiante universitaria, sino también criar a su hijo con necesidades especiales.

“No le puse tanta atención como debería”, cuenta Gutiérrez sobre las dificultades que ha enfrentado después que su hijo fue diagnosticado con autismo.

“Y en parte yo creo que ese fue uno de los mayores efectos, que por eso tiene autismo y no habla bien, no interactúa bien con las personas”.

Dennis Barnes, que se hace llamar Maliq, ha roto un récord de $9 millones en becas universitarias y ha sido aceptado en 170 escuelas.

El personal de la escuela dijo que fue la motivación de Gutiérrez lo que la ayudó a salir adelante y la empujó a no darse por vencida.

“Celeste es muy trabajadora y resistente”, dijo Marilyn López, consejera universitaria de MSA-4 en un comunicado. “Ella completó todas sus clases el otoño pasado y ahora se dirige a UCLA. Continuaremos brindándole apoyo mientras hace la transición a la universidad y durante su experiencia de educación superior”.

Gutiérrez no asistirá sola a UCLA, irá con un compañero de clase y su mejor amigo. Bryce Taylor, que ocupa el tercer lugar en su clase, es un crítico de cine que contribuye al boletín Eagle Gazette de la escuela y también está en UCLA.

Un programa enfocado en estudiantes de secundaria tiene como objetivo despertar su curiosidad e inspirarlos para que elijan una carrera en medicina familiar.

“Cuando me enteré, uf, fue un gran logro para mi y para mi niño, que estaba al lado de mi en ese momento”, dice Gutiérrez.

Tanto Taylor como Gutiérrez participarán en el College Signing Day de su escuela, el 22 de mayo.

La preparatoria a la que asisten es parte de la red de escuelas de las Escuelas Públicas Magnolia con un programa en STEAM. La escuela tiene una matrícula total de 107 estudiantes con una tasa de graduación del 100%.

La Escuela de Medicina Bernard J. Tyson ofrece la oportunidad de cursar estudios de medicina, sin costo alguno, a los alumnos que resulten elegibles para su programa.

Ofrecen clases más pequeñas, escuela los sábados y de verano, tutoría personalizada y un programa de horas de estudio después de la escuela para que los maestros se reúnan de cerca con los estudiantes.

“Somos una escuela enfocada en el estudiante, centrada en el estudiante”, dijo Avsar en un comunicado.

"Creamos asociaciones y encontramos recursos que identificarán la necesidad de cada niño y brindarán el apoyo que necesitan para tener éxito. Al igual que con Celeste y Bryce, queremos ver a todos nuestros estudiantes alcanzar su máximo potencial".

Carmen Márquez colaboró en la elaboración de este artículo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.