Distrito Escolar Unificado de Orange considerará política de notificación en identificación de género

La junta del Distrito Escolar Unificado de Orange considerará el jueves una política que requeriría notificación a los padres si sus hijos cambian su identificación de género o pronombres en la escuela.

La reunión de la junta se produce un día después de que un juez de California detuviera una política similar en el Distrito Escolar Unificado de Chino Valley.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El Fiscal General de California, Rob Bonta, demandó al distrito por adoptar una política que exige que las escuelas informen a los padres cuando sus hijos cambian sus pronombres o usan un baño de un género distinto al que figura en su documentación oficial.

La política propuesta por el Distrito Unificado de Orange incluyó varias enmiendas desde su primera lectura pública hace dos semanas.

Un juez impidió el miércoles que un distrito escolar del sur de California exija que se notifique a los padres si sus hijos cambian su identificación de género o sus pronombres en la escuela.

La política enviaría a un estudiante a un consejero escolar o psicólogo si ese estudiante se identifica con un género que no se alinea con el género asignado al nacer.

El director de la escuela notificará a los padres del estudiante dentro de los cinco días, a menos que haya motivos para creer que hacerlo dañaría al estudiante o si el estudiante tiene 12 años de edad o más y no da su consentimiento para la divulgación.

El distrito del Condado de Orange tiene alrededor de 26,000 estudiantes desde preescolar hasta el grado 12 en las comunidades de Orange, Villa Park, Anaheim, Garden Grove, Santa Ana y otras áreas.

En California, las políticas de notificación a los padres surgieron después de que el legislador estatal republicano Bill Essayli propusiera un proyecto de ley estatal sobre el tema, pero nunca recibió una audiencia en Sacramento. Luego trabajó con miembros de la junta escolar y el Consejo Familiar de California para redactar la política que se votó en Chino Valley.

La orden que involucra a ese distrito detiene la política mientras continúa la demanda de Bonta. Durante una audiencia judicial el miércoles, el juez planteó preguntas sobre por qué surgió la política en primer lugar y cómo protegía a los estudiantes.

Los detalles completos del pedido no estuvieron disponibles de inmediato. La próxima audiencia judicial sobre el tema estaba prevista para el 13 de octubre.

A principios de este año, el Distrito Escolar Spreckels Union, en el condado de Monterey, resolvió una demanda presentada en nombre de una madre que acusó a la escuela de “transición social” a su hijo que entonces tenía 11 años en 2019 al permitirle usar pronombres masculinos y baños de la escuela sin su consentimiento.

Más tarde, la niña se volvió a identificar como una niña, dijo su madre. El distrito acordó pagar 100,000 dólares pero no reconoció haber cometido ningún delito, según el Centro para la Libertad Estadounidense, que representó a la madre.

California está a punto de aprobar una ley que la convertiría en "estado refugio" y de acogida para los niños trans que no puedan someterse a tratamientos de reasignación de género o cirugías en otras partes del país.

La conversación nacional sobre los derechos de las personas transgénero se ha intensificado a medida que otros estados han tratado de imponer prohibiciones a los cuidados que afirman el género, excluir a los atletas transgénero de los deportes femeninos y exigir que las escuelas expongan a los estudiantes transgénero y no binarios a sus padres.

El miércoles, la Asamblea del Estado de California votó para declarar cada agosto como el Mes de la Historia Transgénero, la primera declaración de este tipo en la nación.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.