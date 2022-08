Baja matrícula de estudiantes en escuelas del LAUSD

Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) regresan a clases en solo dos semanas, pero habrá menos niños en el campus.

El superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, estima que hasta 20,000 estudiantes no están matriculados o simplemente dejaron de asistir el año pasado.

El superintendente quiere que se haga más para que los estudiantes regresen a la escuela.

A medida que se acerca el primer día, el distrito todavía está tratando de llenar más de 900 puestos docentes y encontrar alrededor de 200 conductores de autobuses.

Estas preocupaciones sobre el personal se deben a que LAUSD no ha tomado oficialmente ninguna decisión con respecto a si los estudiantes y el personal deberán usar máscaras cuando las escuelas vuelvan a abrir.

Este nuevo año escolar será más largo que la mayoría después de que la Junta de Educación del LAUSD aprobara extender el año escolar 2022-2023 por unos días.

La esperanza es que los pocos días adicionales permitan que los estudiantes que se han atrasado debido a la pandemia se pongan un poco al día.

