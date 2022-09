El boxeador mexicano Andy “Destroyer” Ruiz vence a Ortiz por decisión unánime

REDACCIÓN DEPORTES - El mexicano Andy 'Destroyer' Ruiz, excampeón mundial, mostró su mejor forma deportiva en los últimos tres años para derrotar este domingo por votación unánime al cubano Luis Ortiz, en la Crypto Arena de Los Ángeles.

En una pelea eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Ruiz derribó tres veces al caribeño con tres golpes de derecha, suficiente para marcar la diferencia a su favor y llevarse dos tarjetas favorables por 114-111 y una por 113-112.

El primer asalto transcurrió apenas sin golpes. Lo mejor fue una combinación de Ortiz en el último minuto, pero en el segundo el mexicano reaccionó y provocó un par de cuentas de protección a su oponente de 43 años.

Ortiz metió el 'jab' de derecha y provocó a Ruiz, que respondió con velocidad de gato para derribar al de la isla con una derecha, a la que siguió otro ataque que volvió a poner al caribeño en el piso.

A pesar de su edad, el 'King Kong' se levantó, y lanzó dos potentes cruzados de zurda, pero Andy soportó de pie y se llevó el round por 20-17.

En el tercero bajaron la intensidad; el cubano usó poco su 'jab' y le provocó un moretón en el ojo izquierdo a Ruiz, quien pegó bien al estómago.

En el cuarto casi no hubo golpes. Ortiz respetó demasiado a Ruiz, que esperó un ataque para responder con su endemoniada velocidad de manos, algo parecido al quinto en el que el cubano cerró mejor con par de swings.

Excepto el segundo asalto, el combate llegó a la mitad con poco destacado, el mexicano con la ventaja en las tarjetas, gracias a las dos caídas.

Ortiz se decidió a atacar en el séptimo y otra vez recibió el swing envenenado de Andy que, por tercera vez envió a la lona al camagüeyano, quien, a pesar de una herida en rostro, tuvo un buen regresó en el octavo y pegó bien el 1-2.

El "Destroyer" metió bien su derecha en el inicio del noveno y Ortiz terminó mejor el round. A partir de ahí el cubano lastimó al mexicano, mas no lo pudo derribarlo y sufrió su tercera derrota con 33 triunfos, 28 por nocáut.

Andy Ruiz, quien protagonizó en junio del 2019 una de las sorpresas más grandes del boxeo en este siglo, al arrebatarle el título del CMB al británico Anthony Joshua, llegó a 35 triunfos, 22 por la vía rápida, con un par de reveses.

"Dije que me iba a llevar la victoria, me puso mal un poquito pero gané, estoy listo para pelear por el campeonato mundial, quiero volver a tener el cinturón", dijo Ruiz, quien podría enfrentar en el 2023 al ganador entre el estadounidense Deontay Wilder y el finlandés Robert Henelius, que pelearán en octubre próximo.

Ortiz confirmó que a pesar de su edad no piensa en el retiro y levantó la mano para una revancha con Andy Ruiz. "Estuvo bien la guerra, me gustó, decían que el 'King Kong' estaba viejo y ya vieron que no", señaló el cubano.