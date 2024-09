¿Cuánto vale la pelota del jonrón 50 de Shohei Ohtani? Mira lo que calculan expertos

Shohei Ohtani incorporó a un afortunado fanático al club de las seis cifras.

Ese es el dinero por el que un experto dijo que la persona que atrapó la histórica pelota de béisbol del club 50-50 de jonrones de Ohtani el jueves podría venderla.

“Simplemente una increíble pieza de historia”, dijo Dillon Kohler de SCP Auctions a NBC Local. “No me sorprendería si fuera de $300,000 o más, tal vez incluso más de medio millón de dólares”.

THERE IS ONLY ONE SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/rKgJtW8h2l — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 19, 2024

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol con 50 jonrones y 50 bases robadas en una sola temporada. Y cuando conectó el jonrón histórico justo por encima del bullpen de los Dodgers en el LanDepot Park de Miami, envió un objeto de recuerdo de béisbol y un boleto de lotería a las gradas del jardín izquierdo.

Eso creó un tumulto, con un fanático que lamentará por siempre no haber traído un guante al juego al aparentemente fallar la pelota por solo unos centímetros.

El fanático que terminó con la pelota aún no ha sido identificado públicamente ni ha anunciado su intención de venderla.

“Yo diría que hay que atacar mientras el hierro está caliente”, dijo Kohler. "Creo que hay coleccionistas y fanáticos por igual que les encantaría tener esta pelota, tenerla en su posesión para su colección. Ahora es el momento de ponerla en el mercado lo antes posible".

Ohtani llegó al juego necesitando dos jonrones y una base robada para convertirse en el primer miembro del club 50-50. Robó su base número 50 de la temporada después de conectar un sencillo en la primera entrada y luego conectó jonrones en la sexta y séptima entrada.

Solo cinco jugadores en la historia de la MLB han registrado 40 jonrones y 40 bases robadas en una sola temporada, lo que hace que el logro sea sin precedentes y que el béisbol sea lucrativo.

Oh nooooooo he missed Ohtani's 50th HR by this much 🤏 pic.twitter.com/uIfwe53UGF — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) September 19, 2024

Otras pelotas de béisbol valiosas que llegaron a las gradas en los últimos años incluyeron el jonrón número 700 de la carrera de Albert Pujols en 2022, que se vendió en una subasta por $360,000 y la pelota de jonrón número 62 de Aaron Judge, que bateó ese mismo año y se subastó por $1,5 millones.

Kohler dijo que la subasta es la estrategia de venta recomendada para la pelota del jonrón de Ohtani, que según él debería haber sido hologramada por MLB para fines de autenticación antes de su turno al bate, antes de que llegara a manos de su nuevo y rico propietario.

“El cielo es el límite para esta pelota de béisbol”, dijo Kohler. “Una pieza increíble de la historia. Y veremos a dónde va. Con suerte, un fanático afortunado tendrá un nuevo boleto dorado aquí”.

