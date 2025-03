Lebron James se convierte en el primer jugador en llegar a los 50,000 puntos

LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 50.000 puntos combinados en la temporada regular y la postemporada el martes por la noche.

James superó la marca con un triple al comienzo del primer cuarto del juego de Los Angeles Lakers contra los New Orleans Pelicans.

James llegó a 49.999 puntos el domingo por la noche cuando anotó 17 mientras los Lakers vencieron a los Clippers 108-102 para su sexta victoria consecutiva.

The first & only to hit 50k: LeBron James. pic.twitter.com/ks0EHSNKSV