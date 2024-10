Dodgers y Mets reanudarán la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en Nueva York

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que no moverá a Shohei Ohtani del primer puesto en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el Citi Field de Nueva York este miércoles para aumentar las posibilidades de que haya corredores en base cuando batea.

Ohtani no ha conectado hits en 19 turnos al bate con las bases vacías durante la postemporada y ha bateado 6 de 8 con corredores en base. Ha sido el primer bate en cada uno de los siete juegos de postemporada de los Dodgers.

“Pensar que voy a mover a Shohei al cuarto o al tercer puesto, eso simplemente no va a suceder”, dijo Roberts en una conferencia de prensa el martes. Roberts dijo que podría hacer “algunos ajustes'' a la alineación “en cuanto a (Teoscar Hernández), Freddie (Freeman), el 5, 6, tal vez el 7, 8, 9'”.

Los fanáticos de los Dodgers celebraron cuando derrotaron a los Padres de San Diego para sellar su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Roberts dijo que Ohtani “tiene que seguir manejando su zona de bateo independientemente de quién esté lanzando. Y creo que puede batear a cualquiera, como todos sabemos. Pero todavía tiene que ser un poco terco en su zona. Y siento que (el miércoles) tiene que volver a la parte grande del campo. Si puede hacer eso, debería ser un buen augurio para todos nosotros”.

Will Smith es el Dodger que más problemas tiene al bate en la postemporada, bateando .087 con dos hits en 23 turnos al bate.

“Está fallando algunos buenos lanzamientos”, dijo Roberts. “Will está trabajando duro. Así que no sé si es algo mecánico. Sé que no es algo puntual. "Simplemente confío en Will en los momentos importantes. Siempre ha tenido un buen desempeño en la postemporada. Y espero que tengamos un largo camino por recorrer. Y simplemente confío en su turno al bate”.

Walker Buehler lanzará para los Dodgers contra su compañero derecho Luis Severino.

Buehler lanzará por primera vez desde el 8 de octubre, cuando permitió seis carreras y siete hits en cinco entradas y fue acusado de la derrota en una derrota por 6-5 ante los Padres de San Diego en el Juego 3 de una Serie Divisional de la Liga Nacional.

“Tenemos mucha confianza en Walker”, dijo Roberts. “Espero que salga con el mismo tipo de convicción y concentración”.

La apertura contra los Mets de Nueva York será la novena de Buehler para los Dodgers desde que regresó de una asignación de rehabilitación a su filial Triple-A Oklahoma City después de ser colocado en la lista de lesionados el 19 de junio debido a una inflamación en la cadera derecha.

Tiene marca de 0-3 con efectividad de 5.61 desde que regresó a los Dodgers. Buehler tuvo marca de 1-6 con efectividad de 5.38 durante toda la temporada regular.

Los Dodgers dieron a los Padres de San Diego ocho miradas diferentes en el Juego 4.

Los Dodgers tienen marca de 9-8 en las 17 aperturas de Buehler en 2024, incluida la postemporada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se pronostica que la temperatura será de 54 grados a la hora del juego.

“Me encanta lanzar en el frío”, dijo Buehler. “No sé por qué ni cómo. Cuando estaba (en Vanderbilt), creo que tuve las primeras 10 aperturas que fueron por debajo de los 30 grados un año. Así que es algo a lo que estoy acostumbrado o al menos solía estar acostumbrado. Lanzar en Los Ángeles lo hace un poco difícil”.

Buehler no se enfrentó a los Mets durante la temporada regular. Tiene marca de 1-1 con efectividad de 5.00 en cinco aperturas de por vida contra Nueva York.

Severino tuvo marca de 11-7 con efectividad de 3.91 en la temporada regular y 1-0 con efectividad de 4.50 en dos aperturas de postemporada. Los Mets tienen marca de 16-17 en sus 33 aperturas en 2024, incluida la postemporada.

Severino tiene marca de 0-1 con efectividad de 10.50 en dos juegos contra los Dodgers, una aparición como relevista en 2016 y una apertura en 2023, ambas con los Yankees de Nueva York.

La estrella del béisbol Shohei Ohtani ya es parte del equipo de los Dodgers.⁠

Ohtani tiene marca de 3 de 6 contra Severino con 1 jonrón y 1 impulsada.

El predictor de enfrentamientos de ESPN le da a Nueva York un 53.7% de posibilidades de ganar el miércoles, y a los Dodgers un 46.3%.

El juego, que comienza a las 5:08 p.m. será televisado por FS1.

La serie está empatada a un juego por lado luego de la victoria de los Mets por 7-3 el lunes en el Dodger Stadium. Los Dodgers ganaron el Juego 1 el domingo, 9-0.