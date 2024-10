Los equipos de la MLB que han ganado más títulos de la Serie Mundial

La temporada de la MLB culmina cada año con un equipo que recibe el premio más codiciado del deporte: “un pedazo de metal”.

La descripción de Rob Manfred del Trofeo del Comisionado no le hace justicia, por supuesto. Después de una temporada regular de 162 juegos y una postemporada de un mes, solo un equipo puede levantar el premio como campeón de la Serie Mundial.

La Serie Mundial ha existido desde 1903 y se han coronado 119 campeones. Sin embargo, un equipo se destaca por encima del resto cuando se trata de la mayor cantidad de trofeos.

Echa aquí un vistazo a los equipos que han ganado la mayor cantidad y la menor cantidad de campeonatos de la Serie Mundial.

¿Qué equipo de la MLB ha ganado la mayor cantidad de títulos de la Serie Mundial?

Diga lo que quiera sobre el mantra de los fanáticos de los Yankees de Nueva York de los “27 anillos”, pero es innegablemente un hecho.

Los Bombarderos del Bronx tienen, por lejos, la mayor cantidad de títulos de la Serie Mundial, con 27. Han llegado al Clásico de Otoño 41 veces desde 1921 y ganaron su campeonato más reciente en 2009. Harán su primera aparición en la Serie Mundial desde la temporada ganadora del título de 2009 cuando se enfrenten a los Dodgers de Los Ángeles en el Clásico de Otoño de este año.

Los Cardenales de San Luis son la única otra franquicia de la MLB en ganar títulos de la Serie Mundial con dos dígitos. Ganaron su primer título en 1926 y obtuvieron su 11.º en 2011.

A continuación, se enumeran los 10 equipos con más victorias en la Serie Mundial:

Yankees de Nueva York: 27

Cardenales de San Luis: 11

Empatados-3 lugar . Atléticos de Oakland: 9

. Atléticos de Oakland: 9 Empatados-3 lugar . Medias Rojas de Boston: 9

. Medias Rojas de Boston: 9 Gigantes de San Francisco: 8

Dodgers de Los Ángeles : 7

: 7 Empatados-7 lugar . Rojos de Cincinnati: 5

. Rojos de Cincinnati: 5 Empatados-7 lugar . Piratas de Pittsburgh: 5

. Piratas de Pittsburgh: 5 Empatados-9 lugar . Tigres de Detroit: 4

. Tigres de Detroit: 4 Empatados-9 lugar. Bravos de Atlanta: 4

¿Qué equipo de la MLB ha ganado más títulos de la Serie Mundial seguidos?

Los Yankees tienen el récord de más títulos consecutivos de la Serie Mundial, quedando en la cima cinco veces seguidas entre 1949 y 1953.

Solo 14 equipos en la historia de la MLB han ganado más de una Serie Mundial seguida. Una vez más, fueron los Yankees los que lo hicieron más recientemente, ganando tres títulos seguidos entre 1998 y 2000.

¿Qué equipos de la MLB no han ganado un título de la Serie Mundial?

Cinco equipos de la MLB todavía están buscando su primer campeonato: los Padres de San Diego, los Rays de Tampa Bay, los Cerveceros de Milwaukee, los Rockies de Colorado y los Marineros de Seattle.

Los Padres y los Rays tienen dos apariciones en la Serie Mundial, mientras que los Cerveceros y los Rockies tienen una cada uno. Los Marineros de Seattle son la única franquicia de la MLB que no ha llegado al Clásico de Otoño.

Los Rangers de Texas estuvieron en este grupo hasta que prevalecieron en la Serie Mundial de 2023 contra los Diamondbacks de Arizona para ganar su primer título.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.