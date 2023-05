Arrestan a dos estudiantes de periodismo de USC por presunto robo de camisetas durante el draft de la NFL

Dos estudiantes de periodismo de la Universidad del Sur de California (USC) fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Kansas City la semana pasada por supuestamente robar más de $1,000 en camisetas en el Draft de la NFL de 2023, según el Departamento de Policía de Kansas City.

Eric Lambkins II y Jude Ocañas habían estado en Kansas City, Missouri, cubriendo el draft para el USC Annenberg Media, que es un “medio de noticias multiplataforma dirigido por estudiantes, supervisado y financiado por la Escuela de Comunicación y Periodismo de USC Annenberg”, según su sitio web.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El viernes 28 de abril en la mañana, alrededor de la 1:20 a.m., después de que la primera ronda ya había concluido, las imágenes de seguridad mostraron a los estudiantes caminando hacia el escenario del draft, según una declaración de causa probable presentada por la policía.

La leyenda de la NFL anunció su retiro tras 23 temporadas y haber conseguido siete Super Bowls. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

En un momento, entraron en una sala llamada “Sala de espera de talentos”, que estaba junto a la “Sala Nike”. Cuando los estudiantes salieron de la habitación después de aproximadamente cinco minutos, una bolsa que Lambkins había estado sosteniendo parecía “más llena” que antes, dijo la policía.

El vicepresidente de seguridad de la NFL le dijo a la policía que a nadie se le permitía acercarse al área del escenario del draft en ese momento y que los estudiantes no tenían acceso al área.

Se informó que faltaban tres camisetas con un valor combinado de $1,050 en la sala de Nike: una camiseta de los Dallas Cowboys, una camiseta de los Minnesota Vikings y una camiseta de los San Francisco 49ers, según la policía.

Los tres tenían el número 1 sin nombre impreso en la espalda, que es el tipo de camiseta que la NFL les da a los jugadores reclutados en la primera ronda.

Después de que la NFL ayudara a la policía a identificar a Lambkins y Ocañas, los estudiantes fueron arrestados más tarde ese mismo viernes antes de que estuvieran a punto de abordar un vuelo de regreso a Los Ángeles.

La policía dijo que la camiseta de los Cowboys se encontró en la bolsa de Ocañas y la de los 49ers en la bolsa de Lambkins. La policía no mencionó la camiseta de los Vikings como un artículo recuperado.

Después de quedarse corto la temporada pasada, el equipo de fútbol americano de la Escuela para Sordos de California (CSD) logró su objetivo con estilo este año.

“Si bien estamos limitados por las leyes de privacidad de los estudiantes en lo que podemos compartir, estamos cooperando con las autoridades en este asunto y seguiremos nuestros procesos internos con respecto a cualquier denuncia de mala conducta”, dijo USC en un comunicado, a través de Los Angeles Times.

Lambkins es un estudiante graduado de periodismo y veterano del ejército de Estados Unidos que se desempeña como editor gerente de USC Annenberg Media, según el medio. Ocañas es estudiante de primer año de periodismo. Su viaje al draft fue financiado por la Escuela Annenberg.

“Por respeto a nuestro sistema de justicia, no vamos a comentar sobre la evidencia fuera de la sala del tribunal”, dijo el abogado David Bell, que representa a ambos estudiantes, en un comunicado, a través de USC Annenberg Media.

Un estudiante de preparatoria no deja que su discapacidad se atraviese en su camino para triunfar en los deportes

“Confiamos en que el conjunto único de circunstancias en este caso, combinado con las reputaciones extraordinarias del Sr. Lambkins y el Sr. Ocañas, dará como resultado una resolución justa y equitativa para todas las partes involucradas”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.