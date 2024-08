Dodgers derrotan 6-4 sobre los Orioles, mientras que Ohtani y su perro se roban el espectáculo

Teoscar Hernández conectó un jonrón de tres carreras que les dio la ventaja en la tercera entrada, Shohei Ohtani conectó un jonrón de tres carreras que les dio la ventaja en la tercera entrada, en la segunda noche de bobbleheads, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Orioles de Baltimore por 6-4 el miércoles por la noche.

Ohtani conectó un sencillo y anotó en la tercera y anotó nuevamente en la quinta, lo que le dio a la superestrella japonesa un récord personal de 104 carreras esta temporada, mejorando su marca de 103 establecida en 2021 con los Angelinos de Los Ángeles.

“En cualquier momento importante parece estar a la altura de las circunstancias”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Decoy fetched the first pitch tonight for Shohei Ohtani! 🥹🐶 pic.twitter.com/zD7QsbX5SI