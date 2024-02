NASCAR Clash at the Coliseum 2024: Lo que tienes que saber sobre este evento en Los Ángeles

NASCAR está de regreso... Más o menos.

La temporada 2024 comenzará en Los Ángeles este fin de semana con el evento anual Busch Light Clash. Por tercer año consecutivo, la carrera de exhibición de pretemporada se llevará a cabo en una pista improvisada en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Si bien aún faltan más de dos semanas para la inauguración de la temporada de las 500 Millas de Daytona, esta es una oportunidad para que los pilotos recuperen el ritmo en un evento único y repleto de estrellas.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber antes del fin de semana de carreras:

¿Qué es el Clash at the Coliseum?

The Clash es un evento anual de pretemporada donde los pilotos compiten por dinero y derechos de fanfarronear. No hay implicaciones para el campeonato pero eso nunca ha disuadido a los pilotos de hacer todo lo posible para ganar.

Tradicionalmente, el Clash se llevaba a cabo en el Daytona International Speedway. El primer Clash tuvo lugar en 1979 y el evento permaneció en Daytona hasta 2021. En 2022, NASCAR trasladó la carrera a Hollywood en un plan, el primero en su tipo, para construir una pista de carreras dentro de un estadio olímpico. El recorrido temporal tiene 0,25 millas de largo y ahora ha sido reconstruido durante tres años consecutivos antes de ser desmantelado poco después de la carrera.

¿Cuándo es el NASCAR Clash en el Coliseum 2024?

El Busch Light Clash 2024 en el Coliseum está programado para el domingo 4 de febrero a las 8 p.m., hora del este, por FOX.

Antes del evento principal del domingo por la noche, habrá actividad en la pista durante todo el fin de semana. Aquí está el calendario completo para el viaje de la NASCAR Cup Series a Los Ángeles y cómo ver cada evento:

Sábado 3 de febrero

Práctica: 6:10 p.m. (hora del este), FS1 y FOXSports.com

Carreras: 8:30 p.m. (hora del este), FS1 y FOXSports.com

Domingo 4 de febrero

Carrera de clasificación de última oportunidad: 6:40 p.m.. (hora del este), FOX y FOXSports.com

Busch Clash en el Coliseum: 8 p.m. (hora del este), FOX y FOXSports.com

¿Cuál es el formato del Clash en el Coliseum 2024?

Los 36 pilotos se dividirán en tres grupos durante nueve sesiones de entrenamientos (tres para cada grupo) el sábado. En la tercera y última sesión de cada grupo, el tiempo de vuelta más rápido de cada piloto determinará la alineación inicial para las carreras de serie del sábado por la noche.

Habrá cuatro carreras de calor el sábado por la noche. El piloto más rápido en los entrenamientos comienza primero en la primera carrera de serie, el segundo más rápido comienza primero en la segunda carrera de serie y así sucesivamente (el quinto más rápido comienza segundo en la primera carrera de serie, el sexto más rápido comienza segundo en la segunda carrera de serie, etc.).

Cada carrera de serie tendrá 25 vueltas con bandera verde y los cinco primeros clasificados de cada carrera de serie avanzarán automáticamente al evento principal del domingo.

Los 16 pilotos que no avancen fuera de las carreras eliminatorias competirán en el clasificatorio de última oportunidad (LCQ) el domingo. La LCQ será una carrera de 75 vueltas donde solo los dos primeros clasificados avanzarán al evento principal. Esto eleva el número total de pilotos para el Clash a 22, y el puesto 23 y último se otorgará al piloto que terminó más alto en la clasificación de puntos de 2023 y que aún no esté asegurado.

El Clash será una carrera de 150 vueltas dividida en dos etapas de 75 vueltas, y solo contarán las vueltas con bandera verde. La alineación inicial estará determinada por los resultados de las carreras de calor y LCQ.

¿Quién corre en el Clash en el Coliseum 2024?

Hay 36 pilotos listos para competir en el Clash, y será la primera oportunidad para que los fanáticos vean a algunos pilotos con nuevos equipos, diferentes esquemas de pintura y nuevos patrocinadores para la temporada 2024.

Los novatos Josh Berry, Zane Smith y Carson Hocevar harán su debut con nuevos equipos, mientras que los pilotos que regresan Justin Haley y Noah Gragson, entre otros, han cambiado de organización.

Esta es la lista completa de inscritos:

No. 1, Ross Chastain, Trackhouse Racing

No. 2, Austin Cindric, Equipo Penske

No. 3, Austin Dillon, Richard Childress Racing

No. 4, Josh Berry, Stewart-Haas Racing

No. 5, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

No. 6, Brad Keselowski, RFK Racing

No. 7, Corey LaJoie, Spire Motorsports

No. 8, Kyle Busch, Richard Childress Racing

No. 9, Chase Elliott, Hendrick Motorsports

No. 10, Noah Gragson, Stewart-Haas Racing

No. 11, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

No. 12, Ryan Blaney, Equipo Penske

No. 14, Chase Briscoe, Stewart-Haas Racing

No. 15, Kaz Grala, Rick Ware Racing

No. 16, Josh Williams, Kaulig Racing

No. 17, Chris Buescher, RFK Racing

No. 19, Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing

No. 20, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

No. 21, Harrison Burton, Wood Brothers Racing

No. 22, Joey Logano, Equipo Penske

No. 23, Bubba Wallace, 23XI Racing

No. 24, William Byron, Hendrick Motorsports

No. 31, Daniel Hemric, Kaulig Racing

No. 34, Michael McDowell, Front Row Motorsports

No. 38, Todd Gilliland, Front Row Motorsports

No. 41, Ryan Preece, Stewart-Haas Racing

No. 42, John Hunter Nemechek, Legacy Motor Club

No. 43, Erik Jones, Legacy Motor Club

No. 45, Tyler Reddick, 23XI Racing

No. 47, Ricky Stenhouse Jr., JTG Daugherty Racing

No. 48, Alex Bowman, Hendrick Motorsports

No. 51, Justin Haley, Rick Ware Racing

No. 54, Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing

No. 71, Zane Smith, Spire Motorsports

No. 77, Carson Hocevar, Spire Motorsports

No. 99, Daniel Suárez, Trackhouse Racing

Favoritos y pilotos a seguir en el Clash at the Coliseum

Las dos primeras carreras en el Coliseo las ganaron los ex campeones de la Copa: Joey Logano (2022) y Martin Truex Jr. (2023). Ambos veteranos del deporte, Logano y Truex, aprovecharon su éxito en Los Ángeles para una carrera de toda la temporada. Logano ganó el campeonato de la temporada 2022, el segundo de su carrera, y Truex ganó el título de la temporada regular de 2023. Espere que Logano y Truex vuelvan a competir por la victoria en 2024.

Más allá de Logano y Truex, los pilotos más consistentes en el Coliseum durante dos años han sido un par de compañeros de equipo: Kyle Busch y Austin Dillon de Richard Childress Racing. Busch terminó segundo en 2022 y tercero en 2023, mientras que Dillon fue tercero en 2022 y segundo en 2023.

Kyle Larson es el único otro piloto que finalizó dos veces entre los cinco primeros, quedando quinto ambos años. Y aunque Tyler Reddick no tiene los resultados finales de los pilotos antes mencionados (21º en 2022, 6º en 2023), ha liderado más vueltas que cualquier piloto además de Busch en el Coliseo (51).

¿Qué famosos asistirán al Clash en el Coliseum en 2024?

The Clash es siempre un evento repleto de estrellas al estar tan cerca de Hollywood. El año pasado estuvo lleno de estrellas: el rapero Wiz Khalifa, el actor Rob Lowe, el actor Joel McHale, el jugador de la NFL Alvin Kamara, el ganador del Heisman Caleb Williams, la cantante Gwen Stefani y el actor Danny Trejo, entre otros.

Si bien aún no hay una lista completa de celebridades que asistirán al evento en 2024, se espera un grupo similar de estrellas. Los invitados confirmados incluyen al boxeador y campeón mundial Canelo Álvarez (quien actuará como gran mariscal), el músico Machine Gun Kelly (quien actuará en el entretiempo del Clash) y la artista Nita Strauss (quien interpretará el himno nacional).

El tiempo en Los Ángeles para el Clash at the Coliseum

El clima podría ser irregular, según las predicciones de los meteorólogos. Se espera una máxima de 61 grados con cielos parcialmente nublados y un 24% de probabilidad de lluvia el sábado. El domingo, las temperaturas podrían alcanzar los 57 grados, pero hay un 91% de posibilidades de lluvia.

Si bien no pueden correr bajo la lluvia, los autos tienen neumáticos para clima húmedo y desempañadores para poder conducir sobre una superficie de pista húmeda. Entonces, mientras no llueva, la carrera debería poder continuar.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.