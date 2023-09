Realizan campaña para preservar mural de Kobe Bryant en el centro de Los Ángeles

La propietaria de un gimnasio en el centro de Los Ángeles está luchando por mantener un mural que representa a Kobe Bryant y su hija Gianna, de 13 años, en la pared exterior de su negocio.

Cecilia Morán, propietaria de Hardcore Fitness, dijo que recibió una solicitud de su arrendador para quitar el mural que estaba pintado en el exterior de su negocio después de que Bryant y su hija estuvieran entre las nueve personas que murieron en un accidente de helicóptero en enero de 2020 al noroeste de Los Ángeles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El gimnasio en la esquina de la Avenida Grand y el Bulevar Pico está a solo unas cuadras del Crypto.com Arena, donde Bryant jugó 20 temporadas con los Lakers y ganó cinco títulos de la NBA.

El mural fue uno de los muchos en Los Ángeles que se convirtieron en lugares para llorar y recordar al 18 veces All Star que se retiró en 2017. Representa a Bryant y su hija Gianna con sus uniformes de baloncesto con alas de ángel mientras emergen de una nube.

Los dueños de un negocio en Bellflower están recogiendo firmas para apelar una medida del ayuntamiento que los obligaría a borrar un moral que, aseguran, es importante para la comunidad.

Morán dijo que el mural se convirtió en un rayo de esperanza después de la muerte de Bryant y durante la pandemia de coronavirus.

“Me estoy acercando a los miembros de la comunidad, los Lakers, la alcaldesa de Los Ángeles, Vanessa Bryant, a todos esos Lakers incondicionales para que no me dejen en paz”, dijo Morán. “Estoy parado en el medio. Sé que puedo meterme en problemas por alzar la voz, pero voy a defender lo que creo”.

Morán dijo que recibió un correo electrónico de su arrendador explicándole que tiene hasta el 30 de septiembre para eliminar el tributo. La estación hermana NBCLA se comunicó con el propietario de la propiedad, pero no había recibido respuesta.

Morán abrió Hardcore Fitness después de mudarse a Los Ángeles desde Perú.

“No sé qué más puede pasar, ¿sabes?”, dijo Morán. “Obviamente, da miedo hablar porque me puede costar mi negocio. Y como inmigrante que llegó a este país sin nada y comenzando una nueva vida, es difícil, pero hoy estoy firme, fuerte, y quiero preservar el mural”.

Morán dijo que el propietario planea utilizar el espacio de la pared para publicidad.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.