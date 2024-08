Sam el Águila: un latino relata su experiencia como la mascota olímpica de Los Ángeles 1984

Han pasado décadas desde que Chris Robles estuvo dentro del Memorial Coliseum de Los Ángeles.

“Parece que agregaron más asientos porque la pista era más grande. Era mucho más grande”, recordó Robles mientras miraba el estadio.

Por otra parte, para un joven de 20 años con los ojos muy abiertos y la oportunidad de su vida, probablemente todo parecía mucho más grande el 28 de julio de 1984.

Fotos: Imágenes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984

“Salí y estaba en la pista de inmediato. Y había chicas jóvenes en el campo con globos”, describió Robles.

Salió vestido como Sam the Águila al frente y al centro en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1984.

Pero, ¿cómo llegó un joven del Valle de San Gabriel a ser uno de los pocos en usar la icónica mascota de LA 84?

Él acababa de inscribirse.

“Mucha gente hablaba de la ruina y el pesimismo, de que no estábamos preparados; el tráfico sería horrible; que nos fuéramos de la ciudad”, recordó Robles. “Yo tenía 20 años y escuché eso. Entonces pensé: ‘Bueno, ¿sabes qué? En lugar de eso, me involucraré y estaré en esto, y entonces no sentiré esos efectos”.

Su gran oportunidad llegó cuando estaba trabajando como voluntario en un evento de reclutamiento del personal olímpico.

“Me puse el disfraz y algo cambió. Era muy tímido y mi timidez desapareció. Y cuando regresé, la gente se reía y la persona que trajo el disfraz me dijo: ‘Quiero que seas mi Sam permanente’”.

Albergó las Olimpíadas de 2932 y repitió la hazaña en 1984. El estadio de 104 años se prepara para su tercer evento olímpico en 2028.

Cuarenta años después, los recuerdos todavía iluminan su rostro.

Robles tendrá 64 años cuando los juegos regresen a la ciudad de los Ángeles. Aunque no espera usar un disfraz de mascota para los Juegos Olímpicos de 2028, aún planea encontrar una manera de participar.

“Hay algo en ser la ciudad anfitriona que hace que el mundo venga a tu puerta. Estás haciendo de anfitrión del mundo entero”, explicó. “Le recomendaría a cualquiera, sin importar la edad, que se involucre. Y que no se vaya de la ciudad. Que se quede. Será una transformación para su vida, y lo fue para mí”.

