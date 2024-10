Los Dodgers llegan a Los Ángeles en avión de los Patriots, el equipo de fútbol americano

Los campeones de la Serie Mundial, los Dodgers, están de vuelta en Los Ángeles, en parte gracias a los New England Patriots.

El equipo de la NFL aparentemente brindó una ayuda al equipo de la MLB, llevándolos a ellos y al Trofeo del Comisionado que acababan de ganar al vencer a los New York Yankees en el Juego 5 del Clásico de Otoño el miércoles por la noche.

Las cámaras estaban grabando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) cuando el equipo descendió del avión, conocido como AirKraft, con el trofeo en la mano. Otro avión, aunque uno sin la marca de un equipo deportivo profesional, también fue parte del viaje de regreso a Los Ángeles.

NBC10 Boston se comunicó con los Patriots para obtener más información sobre cómo su avión terminó transportando a los campeones de la Serie Mundial.

Los fanáticos han especulado que se trata de una fuerte muestra de trolling por parte de los Dodgers y los Patriots, ya que los Yankees son el mayor rival de Nueva Inglaterra en el béisbol.

En realidad, hay dos aviones de los Patriots, ambos 767, y están disponibles para alquilar a través de una asociación que el equipo tiene con el proveedor de vuelos privados Omni Air International.

Los aviones de la marca Patriots también se utilizan para misiones humanitarias, como el envío de 1.7 millones de mascarillas N95 desde China a Boston a principios de la pandemia de coronavirus.

Con un récord de 2-6 en lo que va del año, esta parece ser la única oportunidad que tiene AirKraft de llevarse un trofeo de campeonato este año.

