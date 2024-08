¿Estará resuelto el problema de la indigencia para los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles?

Si bien la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dice que espera reducir drásticamente el número de personas sin hogar para cuando la ciudad sea la sede de los Juegos Olímpicos de 2028, podría haber alrededor de 30,000 personas sin hogar en las calles para entonces, según una investigación del I-Team de la estación hermana NBC4.

“Sería terrible si ese fuera el caso, pero quiero que sepan que vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que no sea así”, dijo Bass.

A pesar de los miles de millones de dólares de los contribuyentes que ya se han gastado en la crisis de las personas sin hogar, el número de personas que han salido de las calles para vivir en viviendas permanentes sigue siendo muy pequeño.

El condado de Los Ángeles está utilizando la Inteligencia Artificial para prevenir que más personas se queden sin hogar.

Según la oficina del alcalde, la ciudad de Los Ángeles gastó $1,300 millones para reducir el número de personas sin hogar en el año fiscal 2023-2024. Este año fiscal, la ciudad tiene un presupuesto de alrededor de $950 millones.

El recuento oficial de personas sin hogar de este año, realizado por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), mostró una caída del 2,2% en el número de personas sin hogar en las calles de Los Ángeles, lo que significa que 45,252 personas siguen sin refugio.

“¿Una caída del 2,2% en el número de personas sin hogar, para cientos de millones de dólares de gasto? Estamos avanzando a un ritmo glacial para resolver este problema”, dijo Levi Freeman, residente de Hollywood.

Freeman vive en un condominio no muy lejos del Paseo de la Fama de Hollywood, una zona repleta de turistas, y dice que todos los días pasa por campamentos llenos de basura y agujas.

“Estoy tan cansado de la cantidad de basura y suciedad y de tener que sentirme inseguro debido al consumo de drogas. Es aterrador”, dijo Freeman.

La piedra angular de los esfuerzos de la alcaldesa Bass para sacar a las personas sin hogar de las calles es su programa Inside Safe, que costará a los contribuyentes $185 millones este año.

Inside Safe despeja los campamentos y ofrece trasladar a las personas sin hogar a habitaciones de motel, prometiendo encontrarles alojamiento permanente en seis meses.

La orden recibió críticas de grupos de derechos humanos por falta de dirección y medidas de protección para los desamparados. Luis Treto reporta para Telemundo52 a las 5 p.m. el 26 de julio de 2024.

El equipo de investigación de NBC4 ha estado siguiendo a siete personas sin hogar que Inside Safe llevó a moteles el año pasado, como Faith Stephens, pero la mayoría parece permanecer en moteles, a veces con un coste para los contribuyentes de $3,200 al mes por habitación.

“Estoy a salvo, no me malinterpreten, pero quiero decir que es deprimente estar en este motel durante tanto tiempo”, dijo Stephens.

El sitio web de la alcaldesa dice que Inside Safe ha trasladado a 2,870 personas sin hogar al interior desde enero de 2023, pero ha colocado solo a 609 de ellas en viviendas permanentes. Eso significa que unas 2,000 de ellas siguen atrapadas en costosas habitaciones de motel.

“Estas cifras son insuficientes”, dijo Bass al I-Team, “Pero hemos demostrado que la gente está dispuesta a abandonar las calles”.

La orden ejecutiva del Gobernador ordena a las agencias estatales la creación de políticas que eliminen los campamentos de personas sin hogar y proporcionen el apoyo necesario a las personas que viven en ellos, pero a algunos grupos les preocupa que sea una solución rápida y que pueda no ser eficaz para resolver la crisis general.

El mes pasado, el gobernador Newsom firmó una orden de emergencia para que las ciudades de California despejen rápidamente todos los campamentos de personas sin hogar, diciendo que “ya no hay excusas”.

Sin embargo, Bass no ha actuado en relación con la orden y le preocupa que esto solo resulte en trasladar a las personas sin hogar de una zona a otra hasta que se construyan más viviendas permanentes.

Según la oficina del alcalde, cada año se crean hasta 4,000 nuevas unidades de vivienda. Eso significa que todavía podría haber alrededor de 30,000 personas sin hogar en Los Ángeles para el momento de los Juegos Olímpicos de 2028.

Cuando el I-Team le preguntó cómo será la situación de las personas sin hogar en Los Ángeles en 2028, dijo: “Me gustaría tener una bola de cristal, así que no puedo darles una cifra definitiva, pero el objetivo es una reducción drástica de las personas sin hogar en las calles”.

Pero el ritmo del cambio es demasiado lento para algunos residentes alojados, como Levi Freeman de Hollywood.

“Es hora de que la gente se ponga de pie y exija resultados por la cantidad de dinero que se está gastando”, dijo Freeman.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.