Long Beach albergará los Juegos Olímpicos LA28 en varias sedes de la ciudad

A poco más de un mes de los juegos de París, el Ayuntamiento de Long Beach tiene los ojos puestos en 2028 y en ser la segunda ciudad sede más grande para el regreso de los Juegos Olímpicos a Los Ángeles.

“Anticipamos que nuestra ciudad verá una huella de eventos significativamente mayor para 2028 que en Juegos Olímpicos anteriores, asegurando que Long Beach aparezca en el escenario mundial”, dijo el alcalde Rex Richardson.

“Al aprobar la garantía de uso de la sede, Long Beach está bien posicionada para ser la ciudad sede más grande fuera de Los Ángeles para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028”.

Faltan 60 días para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Long Beach votó sobre el acuerdo de garantía de sede en su reunión del consejo del martes.

Cuatro áreas fueron consideradas para albergar eventos: Alamitos Beach and Marina, el área del Centro de Convenciones y Entretenimiento de Long Beach, el estadio Marine y el paseo marítimo alrededor del área de la playa de Belmont Shore.

“Será genial que Long Beach se convierta en un punto central de toda esa emoción”, dijo David Baltierra, residente de Long Beach y fanático de los Juegos Olímpicos.

La garantía asegura la disponibilidad de estas sedes y confirma que el comité organizador de LA28 reembolsará todos los costos operativos con la producción de los eventos.

El alcalde Richardson espera que no sólo atraiga la atención sobre la segunda ciudad más grande del condado de Los Ángeles, sino que también genere un auge para los negocios.

“Siempre es bueno para los comerciantes y los restaurantes”, dijo Peter Yoss, que vive en Long Beach. "Es muy bueno... sólo puede ayudar”.

La ciudad de Carson fue la primera ciudad en firmar un acuerdo de garantía de sede para los Juegos Olímpicos de 2028 en mayo.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 se llevarán a cabo del 14 de julio al 2 de agosto.

