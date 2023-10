Los Dodgers al borde de la eliminación tras perder el segundo partido ante los Diamondbacks 

Durante todo el año, la narrativa fue la misma: los Dodgers de Los Ángeles no tienen el pitcheo abridor para ganar la Serie Mundial.

Claro, tenían muchos brazos jóvenes talentosos en el sistema agrícola, pero aún no estaban listos para el gran escenario. Eran demasiado inexpertos para ganar en octubre.

Entonces, necesitando una victoria para igualar su Serie Divisional de la Liga Nacional (NDLS) al mejor de cinco contra los Diamondbacks de Arizona, los Dodgers recurrieron al novato Bobby Miller, de 24 años.

Si el veterano de 16 años Clayton Kershaw no pudo lograrlo en el Juego 1, entonces ciertamente el novato que lanza con fuerza podría hacerlo, ¿verdad?

No exactamente.

Había cierta validez en esa narrativa, ya que ganar en la postemporada es muy diferente a ganar en la temporada regular. Algo que los Dodgers han aprendido mucho en los últimos once años.

Miller, dominante durante la mayor parte de la temporada, fue un desastre cuando más importaba. Permitió tres carreras en la primera entrada y los Diamondbacks resistieron para vencer a los Dodgers 4-2 en el Juego 2 de la NLDS y llevar a Los Ángeles al borde de la eliminación.

“Físicamente, probablemente fue lo mejor que me he sentido”, dijo Miller. “Me puse demasiado nervioso y eso hizo que mi comando empeorara un poco. Mi velocidad lenta no fue competitiva hoy. No hice un buen trabajo estableciendo el tono hoy”.

El as de Arizona, Zac Gallen, quien inició el Juego de Estrellas de la Liga Nacional en julio, lanzó espléndidamente y ayudó a enviar a los Diamondbacks de regreso al desierto arriba 2-0 en la serie, necesitando solo una victoria en las siguientes tres para levantar el balón. a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por primera vez desde 2007.

“El trabajo no ha terminado”, dijo Gallen citando al fallecido Kobe Bryant acerca de que sus Diamondbacks estaban a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. “Es un buen lugar para nosotros, estamos jugando con un poco de confianza. No creo que sea ningún secreto que llegamos aquí y luchamos. Así que creo que mentalmente fue bueno para nosotros entrar. Estamos aquí y marcamos la pauta y tenemos un poco de fe en nosotros mismos. Ahora tenemos que ir a casa y terminar el trabajo”.

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Bobby Miller (70), mira en el dugout tras ser retirado del Juego 1 de la NLDS de la MLB entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles, el 9 de octubre de 2023, en el Dodger Stadium de Los Ángeles, CA. (Foto de Brian Rothmuller/Icon Sportswire vía Getty Images)

Gallen permitió sólo dos carreras y cinco hits con dos bases por bolas y cuatro ponches en cinco entradas y un tercio.

Por segundo juego consecutivo, el resultado se decidió esencialmente en la primera entrada. Arizona ha anotado nueve carreras en la primera entrada durante los dos primeros juegos de la serie.

“Creo que estamos jugando sin nada que perder. Somos el sexto sembrado. Se suponía que no íbamos a ganar en Milwaukee y nadie nos elige para vencer a los Dodgers”, dijo el cerrador de los Diamondbacks, Paul Sewald.

“Ciertamente ayuda cuando anotas seis carreras en la primera entrada y tres en la primera entrada para sentirte mejor contigo mismo, obviamente. No hay nada que quitar de nuestras grandes primeras entradas, pero es mucho más fácil jugar cuesta abajo y es mucho Es más difícil jugar cuesta arriba. Así que marcar primero es enorme, especialmente con 60.000 personas aquí y puedes calmarlos un poco”.

Todo comenzó el lunes con una base por bolas al presunto ganador del Premio al Novato del Año de la Liga Nacional, Corbin Carroll. Dos sencillos seguidos llenaron las bases antes de que Miller pudiera registrar un out. Tres bateadores después, Lourdes Gurriel Jr. conectó sencillo al centro para darle a los Diamondbacks una ventaja de 3-0. Más tarde le daría un jonrón al relevista Ryan Brasier.

El primer jonrón de la serie de los Dodgers salió del bate del bateador designado J.D. Martínez. Con dos outs en la parte baja de la cuarta, Martínez envió una bola rápida a 95 MPH de Gallen por encima del alcance de Carroll en el jardín derecho para la primera carrera de Los Ángeles.

El bullpen de los Dodgers estuvo brillante en relevo, con Brusdar Graterol haciendo el papel de bombero, convocado para apagar las llamas en la segunda entrada cuando Los Ángeles más lo necesitaba.

“Simplemente pensé que no era bueno para mí. Pensé que se estaba quedando atrás [en los conteos]”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, sobre Bobby Miller y por qué lo sacó del juego para Graterol. "Sentí en ese momento que no podíamos darnos el lujo de caer 4-0. Y quería darle a nuestro equipo la oportunidad de extender el juego y sentí que podíamos evitar carreras durante todo el juego”.

Graterol lanzó un tercero sin anotaciones y registró los dos primeros outs del cuarto, y pareció ser uno de los únicos jugadores de los Dodgers que mostró exteriormente pasión y entusiasmo.

Pero el bullpen de los Diamondbacks estuvo igualmente a la altura de la tarea. Se doblaron, pero no se rompieron. Cargaron las bases con un out en la parte baja de la sexta, pero escaparon del atasco y se aferraron a su ventaja de dos carreras.

A medida que avanzaba el juego, los Dodgers tuvieron sus oportunidades. Mookie Betts llegó a la base por un error para abrir el séptimo, pero el líder de dobles de la MLB, Freddie Freeman, conectó un roletazo para doble matanza para poner fin a la amenaza.

Por segunda postemporada consecutiva, parece como si la ofensiva de los Dodgers se hubiera ausentado sin permiso en el peor momento posible. La temporada pasada fueron los Padres de San Diego, con 89 victorias, quienes derrotaron a los poderosos Dodgers, con 111 victorias, en la NLDS después de que Los Ángeles ganara 14 de 19 en la temporada regular.

Esta vez parece que será otro rival de la División Oeste de la Liga Nacional el que sorprenda a los Dodgers, que han logrado 100 victorias. Arizona, que perdió 8 de 13 ante Los Ángeles en la temporada regular, está a sólo una victoria de enviar a los Dodgers a casa durante un invierno largo y oscuro.

El camino por delante es ahora monumental. Los Dodgers necesitan ganar tres juegos consecutivos, los dos primeros como visitantes, para salvar su temporada. Tendrán al veterano de 13 años Lance Lynn en el montículo en el Juego 3, pero permitió 44 jonrones, la mayor cantidad de la liga, esta temporada. Después de eso, volverán a recurrir a Kershaw, a pesar de que solo pudo registrar un out en el Juego 1.

Si de alguna manera pueden sobrevivir al ataque de las serpientes en el desierto, tendrán a Miller nuevamente con cuatro días de descanso en el Juego 5. ¿Aprendió el novato lo suficiente el lunes por la noche para superar los nervios que tendrá en un potencial partido de puerta a puerta? ¿Juego de eliminación?

La tarea es desalentadora, pero si hay un equipo lo suficientemente resistente como para ganar tres partidos seguidos, son los Dodgers. Lo hicieron 15 veces diferentes durante la temporada regular de 2023, incluido este mismo equipo de los Diamondbacks a finales de agosto.

El tercer juego está programado para las 6:07 p.m., en Chase Field en Phoenix, el miércoles 11 de octubre.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.