Fernando Valenzuela se aleja de la transmisión de los Dodgers para enfocarse en su salud, dice el equipo

Fernando Valenzuela se alejará de la transmisión de los Dodgers por el resto del año para enfocarse en su salud, dijo el equipo el miércoles.

Los Dodgers publicaron un comunicado el miércoles, un día después de que circularan informes sobre la salud de uno de los jugadores más queridos del equipo. Desde 2003, Valenzuela ha trabajado para la organización de los Dodgers como locutor en español.

“Fernando Valenzuela se ha alejado de la cabina de transmisión de los Dodgers por el resto de este año para enfocarse en su salud”, dijeron los Dodgers. “Él y su familia realmente aprecian el amor y el apoyo de los fanáticos mientras apunta a regresar para la temporada 2025, y han pedido privacidad durante este tiempo”.

Los detalles sobre la condición de salud de 63 años no se incluyeron en la declaración. Valenzuela dejó la cabina de transmisión durante la serie entre los Dodgers y los Padres de San Diego el 24 de septiembre.

Valenzuela se encuentra entre los líderes de todos los tiempos de la franquicia de los Dodgers en varias categorías, ocupando el cuarto lugar en juegos completos (107), el quinto en ponches (1,759) y el sexto en victorias (141). Es el único jugador en la historia de las Grandes Ligas en ganar el premio al Novato del Año y el Cy Young en la misma temporada, lo hizo en la campaña de la Serie Mundial de los Dodgers de 1981.

La carrera de 17 años de Valenzuela en las Grandes Ligas terminó en 1997 después de temporadas en Anaheim, Baltimore, Filadelfia, San Diego y San Luis. Se retiró como el líder de todos los tiempos en victorias (173) y ponches (2,074) entre los jugadores de Grandes Ligas nacidos en México.

El nativo de Navajoa, México, es miembro del Salón de la Fama del Museo de Béisbol de la Herencia Hispana y del Salón de la Fama del Béisbol del Caribe. Su número 34 también fue retirado por la Liga Mexicana de Béisbol.

Los Dodgers, campeones de la División Oeste de la Liga Nacional, abren la postemporada el sábado en el primer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Recibirán a los Bravos o a los Padres, que lideran la serie 1-0.

