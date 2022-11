José Cifuentes del LAFC aboga por programas de fútbol escolar en Ecuador

Algunas de las estrellas más brillantes del mundo participarán por primera vez de la Copa Mundial de la FIFA este noviembre; uno de estos recién llegados es José Adoni Cifuentes.

Cifuentes, apodado “Cifu” por sus seres queridos, es mediocampista de Los Ángeles FC y de la selección nacional de Ecuador.

Con solo 23 años, Cifuentes ha sabido encabezar las listas como uno de los mejores jugadores de fútbol que jamás haya surgido del Ecuador.

Echemos un vistazo a cómo uno de los máximos goleadores del LAFC llegó a triunfar en este deporte:

NACIDO EN UNA CIUDAD HUMILDE, SUS SUEÑOS FUTBOLÍSTICOS ERAN ESCASOS

La joven estrella nació y creció en la pequeña ciudad de Esmeraldas, conocida por ser un área de ingresos extremadamente bajos con algunas de las tasas de pobreza más altas de Ecuador.

No obstante, la ciudad posee la mayor biodiversidad y cría algunos de los mejores futbolistas de la historia del país, uno de ellos Cifuentes.

LA ESCUELA NO SIEMPRE FUE UNA PRIORIDAD

Para el futbolista ecuatoriano, la escuela no siempre estuvo en lo más alto de su lista de prioridades. Cifuentes “siempre supo que su principal prioridad era el fútbol”, dijo Eric Alvarez de LX News.

Es difícil para un joven ir a la escuela mientras practica fútbol de élite en Ecuador.

“Encontrar competencia de élite generalmente requiere que un adolescente se mude a una gran ciudad. Y esa mudanza suele ser a una academia de fútbol exigente que no da dinero ni planes para una educación a la medida”, dijo Álvarez.

Por lo tanto, Cifuentes abandonó la escuela antes de terminar la secundaria para dedicarse al fútbol, ​​lo que le explicó como preocupante a su madre, quien siempre instó a la escuela a ser lo primero.

“Mi mamá no terminó la primaria, así que ella y mi papá trabajaron muy duro para que pudiéramos terminar nuestros estudios”, dijo Cifuentes en una entrevista con LX News.

Cifuentes y su madre estaban claramente en caminos conflictivos en lo que respecta a la priorización, por lo que los dos no tuvieron más remedio que llegar a un compromiso.

“Terminaba mi tarea e iba directamente a la cancha de fútbol”, dijo Cifuentes.

Haría esto durante cinco años antes de que se le ofreciera una oportunidad aún mayor para optimizar sus habilidades futbolísticas y, al mismo tiempo, continuar su educación.

EL TALENTO DE CIFU CRECIÓ Y TAMBIÉN LO HICIERON LAS EXIGENCIAS DE SU PASIÓN

Para alivio de su madre, Cifuentes tuvo una oportunidad a medida que su talento futbolístico se hacía cada vez más evidente.

Cuando tenía 11 años, su carrera futbolística estaba comenzando a cambiar. La gente comenzaba a notar su talento y tenacidad. Finalmente, se le ofreció la oportunidad de inscribirse en una academia de fútbol a seis horas de distancia de su ciudad natal, Esmeraldas, hasta Quito, la capital de Ecuador.

“Esmeraldas simplemente no tenía los recursos que ofrece una gran ciudad”, dijo Juan Pablo Ángel, exfutbolista colombiano y actual consultor de LAFC.

Esta oportunidad le permitiría a Cifuentes dedicarse al fútbol y continuar la educación, lo que por supuesto era ideal tanto para él como para sus padres.

“Si se hubiera quedado en casa, se habría arriesgado a frenar su progreso y hundir sus sueños de jugar fútbol profesional”, agregó Ángel.

“Para muchos ecuatorianos mudarse a una gran ciudad es una forma de acercarse a un futuro mejor”, dijo Álvarez. "Eso es precisamente lo que experimentó Cifu".

LA CARRERA DE CIFU DESPEGÓ, PERO LAS COSAS NO SALIERON SEGÚN LO PLANEADO

La carrera de Cifuentes estaba llena de potencial. Después de algunos años en la academia de fútbol de Quito, le pidieron que se uniera a una academia aún más intensa. Sin embargo, los nuevos motivos no resultaron ser adecuados para Cifu.

“Pasaron siete u ocho partidos y no jugaba”, dijo Cifuentes. “Llamé a mi mamá y le dije: ‘Mamá, envíame dinero para mi boleto de regreso a casa. Estoy pasando hambre aquí. Quiero jugar, pero no me dejan’, y mi mamá dijo: ‘Está bien, te compro un boleto para mañana’”.

Su madre lo haría, con una condición: que Cifu prometiera no volver a poner un pie en una cancha de fútbol.

La joven estrella del fútbol no pudo soportar la idea de alejarse de todo lo relacionado con el fútbol por el resto de su vida, por lo que cortésmente rechazó la oferta de su madre y se quedó en la academia.

“Ahí fue cuando todo cambió”, dijo Cifuentes.

Regresó a la academia con pesimismo en cuanto a su tiempo de juego, pero uno de sus compañeros le aseguró que las cosas cambiarían y tendría el tiempo que se merece.

EL VIAJE A LA SELECCIÓN DE ECUADOR

Mientras Cifu esperaba pacientemente su momento para demostrar su valía en el campo, la selección nacional de Ecuador comenzó a enfrentar su propia lucha.

El actual agente de Cifuentes, Cristian Reinoso, le dijo en su momento al entrenador ecuatoriano que el equipo necesitaba encontrar nuevos talentos o nunca se recuperarían.

Reinoso pretendía compartir jugadores prometedores con la escuadra ecuatoriana, sin embargo, sabía que tendría que hacer mucho más que convencer a los entrenadores. Reinoso iba a tener que convencer a las familias de estos menores, lo que ya sabemos le costó a Cifuentes la primera vez.

Reinoso tuvo una idea brillante.

“Junto con Aucas, uno de los clubes de fútbol más fuertes de Ecuador, y la escuela secundaria privada John Osteen College, Cristian inició un proyecto de educación gratuita llamado Fútbol Estudio”, dijo Ángel.

El programa hizo que los maestros fueran a instalaciones específicas de entrenamiento de fútbol para llevar clases a los atletas. De 8 a.m. a 5:40 p.m. pm todos los días, Fútbol Estudio utilizó un plan de estudios de secundaria “exprés” para educar adecuadamente a los jóvenes atletas en el camino hacia carreras de fútbol profesional.

Cifuentes fue uno de los primeros estudiantes en pasar por el programa, graduándose con una nota final de 8.18 sobre 10, allanando finalmente el camino para su ingreso a la selección ecuatoriana sub-20 en 2019.

UNA VEZ UNA AGUJA EN UN PAJAR, AHORA UNA INSPIRACIÓN

A pesar de los obstáculos que se interpusieron en su camino, Cifuentes alcanzó el calibre de juego que siempre supo que podía. En 2019, compitió en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20, donde anotó lo que se denominó "Gol del torneo" y uno de los "10 mejores goles del año" de la FIFA.

Cifuentes siempre se toma un tiempo para mirar hacia atrás en su camino con gratitud.

Como alguien a quien alguna vez se le dio una oportunidad que le cambió la vida, la estrella de 23 años ahora habla sobre la importancia del acceso a la educación, incluso en medio de la búsqueda de sueños futbolísticos, para los jóvenes ecuatorianos con grandes sueños.

“Ahora puedo ayudar económicamente para que otros estudiantes de entornos similares puedan obtener becas para continuar sus estudios”, dijo Cifu. “Saber que hay un niño o una niña que se graduará y pronto estará jugando en el extranjero representando a Ecuador es maravilloso”.

Monserrat Creamer, quien se desempeñó como ministra de educación en Ecuador de 2019 a 2021, describe a Cifu como un líder para los jóvenes que pretenden seguir sus pasos.

Cifu eleva la autoestima de nuestro país, de nuestros niños. Y rompe el círculo vicioso de bajas expectativas, bajos resultados y baja autoestima”, dijo Creamer.

Cada vez que regresa a su país de origen, Ecuador, se toma un tiempo para ver a los niños inscritos en el programa Fútbol Estudio.

“Visito cada vez que vuelvo a Ecuador. Por el apoyo, la confianza que me dieron”, dijo Cifu. “Porque cuando pensé que no podría seguir estudiando en 2015, me dieron una oportunidad”.