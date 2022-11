Pico Rivera muestra su orgullo por estrella del fútbol local en la Copa Mundial

Los fanáticos del fútbol en Pico Rivera están viendo la Copa del Mundo con una dosis extra de orgullo ya que uno de los suyos está en el equipo de Estados Unidos

En Iguana’s Bar & Grill en Pico Rivera, los fanáticos del fútbol no sólo animan al equipo de Estados Unidos, sino también a su héroe local, Cristián Roldán. Es una estrella de fútbol a la que le encanta retribuir a su ciudad natal.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“[Está] representando a nuestro país. [Estoy] muy orgulloso de él. Pico Rivera está muy orgulloso de él”, dijo Kenny Debaca, un fanático del fútbol.

Roldán, mediocampista de la Selección Nacional Masculina de Fútbol de Estados Unidos, es hijo de padres inmigrantes de Guatemala y El Salvador que criaron a su familia en Pico Rivera.

Los tres hijos de la familia Roldán jugaban fútbol en Pico Rivera.

Una pancarta gigante animando a Cristián en la Copa del Mundo, firmada por el entrenador de fútbol de televisión ficticio Ted Lasso, cuelga afuera del alma máter de Cristián, la Preparatoria El Rancho.

“Era una superestrella en la preparatoria, Jugador Gatorade del Año. Todo el mundo en Pico lo ha estado animando desde que era un niño, así que estamos muy emocionados de tenerlos aquí, los nuestros, muy, muy emocionados”, dijo Debaca.

El hermano mayor de Roldán es entrenador del LA Galaxy.

Y su hermano menor juega en el mismo equipo de la MLS que Roldán, los Seattle Sounders.

Los hermanos no han olvidado sus raíces.

Los 11 titulares del Team USA cantaron con emoción previo a su debut en el Mundial 2022 ante Gales.

A principios de este año, los Roldán ayudaron a financiar una mini cancha de fútbol al aire libre en Pico Rivera que lleva el nombre de la familia.

“Es realmente genial ver que alguien famoso es en realidad de aquí, siempre es una buena sensación”, dijo Angelina Aranda, una fanática del fútbol.

Representando a Pico Rivera en Catar, así es la familia Roldán

Dos de los equipos mas jóvenes de estos juegos, se enfrentaron y quedaron en un empate. Aquí los mejores momentos.

La ciudad de Pico Rivera tuiteó el lunes un mensaje de video de la familia Roldán, que está en Catar para la Copa del Mundo pero los fanáticos de su ciudad natal están igualmente emocionados de animarlo a medio mundo de distancia.

“Sé que uno de los jugadores es en realidad de Pico Rivera, así que es genial estar aquí apoyando a mi equipo”, dijo Aldo Ayala, un aficionado al fútbol.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.