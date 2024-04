 Clippers pierden ante los Mavericks 96-93 en el Juego 2 para nivelar la serie en 1-1 

Luka Doncic no quería que su equipo se hundiera en un hoyo 0-2 de regreso a Dallas. Así que se aseguró de estropear el regreso de Kawhi Leonard frente a los fanáticos de su ciudad natal en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Doncic anotó 32 puntos y los Mavericks derrotaron a los Clippers 96-93 el martes por la noche en el Juego 2 para igualar a un juego cada uno su serie de primera ronda al mejor de siete.

“Sólo estaba tratando de divertirme”, dijo Doncic sobre su forma de pensar en el Juego 2. “La intensidad es mucho más difícil, pero simplemente trato de salir, jugar duro y divertirme".

El nativo de Eslovenia mantuvo el pie en el acelerador desde el inicio, buscando evitar el déficit de 29 puntos en el que se metió Dallas en la primera mitad del Juego 1 el domingo.

Los Mavericks nunca lideraron en el Juego 1, pero mantuvieron la ventaja durante la mayor parte del enfrentamiento en el Juego 2, una pelea defensiva en la que ninguno de los equipos tomó una ventaja de dos dígitos y el marcador cambió 10 veces diferentes con 10 cambios de liderazgo diferentes.

“Creo que nuestra defensa fue excelente”, dijo el entrenador en jefe de los Clippers, Ty Lue. “Mantuvimos a este equipo en 96 puntos. No se puede pedir nada mejor. Ofensivamente necesitábamos ser mejores”.

Los Clippers lideraban por seis puntos al principio del último cuarto, pero Doncic anotó dos grandes triples y repartió cuatro asistencias para empujar a los Mavericks hasta la línea de meta y robarles la cancha local a los Clippers.

Kawhi Leonard regresó a la alineación después de perderse los últimos nueve partidos por una inflamación en la rodilla derecha. A veces parecía que no tenía las piernas debajo de él, pero aún así ayudó a mantener a los Clippers en el juego con 15 puntos y siete rebotes. Acertó 0 de 5 desde el rango de tres puntos.

“Definitivamente no estaba en el momento oportuno”, dijo Lue sobre lo que vio de su superestrella Leonard en su regreso. “Pensé que en el tercer cuarto estuvo más activo. En cuanto a conseguir ritmo y realizar sus tiros, eso vendrá. Es bueno tenerlo de vuelta en la cancha”.

Cuanto más dure la serie, más tiempo le permitirá a Leonard volver a estar en forma.

“Me siento bien”, dijo Leonard después del partido. “Aún nos quedan más partidos por jugar. Más tiempo para mejorar. En eso estoy concentrado”.

James Harden lideró a los Clippers con 22 puntos y ocho asistencias. Paul George terminó con 22.

“Hubo un pequeño ajuste y jugamos con nuestro mejor jugador en la cancha”, dijo George sobre el regreso de Leonard a la alineación. “Eso es todo lo que pensé que era. El momento y el ritmo volverán cuanto más volvamos a estar juntos”.

El base de los Mavericks, Kyrie Irving, terminó con 23 puntos en la victoria.

“Creo que estamos preparados para esta época del año”, dijo Irving sobre el desempeño de los Mavericks durante los dos primeros juegos. “Sabemos para qué nos hemos estado preparando en los playoffs. Tenemos que usar eso a nuestro favor... Esta noche fue una de esas noches en las que pensamos que sería nuestro para los cuatro cuartos. Necesitamos tomar esas notas positivas en el próximo partido”.

La serie ahora se traslada a Dallas, donde los Mavericks buscarán mantener el servicio en su cancha local en el American Airlines Center.

El tercer juego es el viernes por la noche a las 5:00 p.m.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.