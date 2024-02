Hijo de Lebron James queda fuera del draft simulado de la NBA 2024: esta fue su reacción

LeBron James se burla de una selección simulada.

El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA salió en defensa de su hijo el lunes después de que ESPN eliminara a Bronny James de su selección simulada de la NBA de 2024. ESPN, que en su primera selección de 2024 había proyectado a James como una de las 10 mejores selecciones, ahora espera que el estudiante de primer año de la USC sea seleccionado en la segunda ronda de la selección de 2025.

LeBron James minimizó la importancia de las selecciones simuladas mientras volvía a publicar una historia en X sobre los últimos resultados relacionados con su hijo.

“¿Podrían por favor dejar que el niño sea un niño y disfrute del baloncesto universitario?”, escribió James en una publicación que desde entonces ha sido eliminada. “El trabajo y los resultados finalmente hablarán sin importar lo que él decida hacer. Si no saben que a él no le importa lo que diga un draft simulado, ¡simplemente FUNCIONA! ¡Ganado, no entregado!”

Bronny James, aunque jugó 20.2 minutos por partido en sus primeras 19 apariciones, promedia 5.5 puntos, 2.8 rebotes y 2,5 asistencias por partido mientras dispara un 37.1 por ciento desde el campo y un 27,5 por ciento desde tres. El joven de 19 años tuvo un comienzo tardío en su primera temporada después de sufrir un paro cardíaco en julio. Los médicos le dieron el alta para regresar completamente al baloncesto cuatro meses después e hizo su debut el 10 de diciembre.

Pero su stock en la selección ha seguido cayendo, y Bleacher Report también dejó a Bronny James fuera de su reciente simulacro de draft de dos rondas de 2024.

LeBron James, que a sus 39 años tiene una opción de jugador de 51 millones de dólares para la temporada 2024-2025, ha expresado interés en jugar junto a su hijo en la NBA.

Su espera podría ser un poco más larga si los recientes draft simulados resultan ser exactos.

Pero LeBron James dejó muy clara su opinión sobre las selecciones simuladas y también ofreció consejos a los prospectos que no comparten su línea de sangre.

“Y a todos los demás niños que se esfuerzan por ser geniales, simplemente mantengan la cabeza gacha, las anteojeras puestas y sigan trabajando”, escribió en una publicación posterior que también fue eliminada. “¡Estas selecciones simuladas no importan ni un poco! ¡Te lo prometo! ¡¡Solo el TRABAJO IMPORTA!! ¡Hablemos de GENTE REAL DEL BALONCESTO!”

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.