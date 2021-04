Dunia Elvir se une al evento virtual de March for Babies como maestra de ceremonias

March of Dimes de Los Ángeles presenta el evento virtual “March for Babies” el sábado, 24 de abril a las 9 a.m. con el fin de recaudar fondos críticos y crear conciencia de la lucha por mamás sanas y bebés fuertes. Dunia Elvir, Presentadora de Noticiero Telemundo 52, se une al evento como maestra de ceremonias.

Antes de la pandemia mundial, una mujer moría cada 12 horas por causas relacionadas con el embarazo y 1 de cada 10 bebés nace demasiado pronto cada año. Además, más de 50.000 mujeres sufren complicaciones potencialmente mortales como resultado del embarazo y el parto. Las inequidades crónicas y el acceso desigual a una atención médica de calidad tienen un impacto negativo en estas tasas. En California, las mujeres de color tienen hasta un 43% más de probabilidades de tener un parto prematuro y tienen hasta 2.3 veces la tasa de mortalidad infantil que las blancas no hispanas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En Los Ángeles, este movimiento es para todos los que quieran hacer más por las familias, y no solo hoy, sino todos los días.

Para registrarse para el evento virtual el sábado, 24 de abril a las 9 a.m., visite marchforbabies.org/event/losangeles o haga clic aquí para más información sobre March of Dimes.