Mapa: tormentas de invierno acaban con la sequía en el Valle Central de California

Una gran franja del Valle Central agrícola de California ya no está en sequía después de una serie de tormentas invernales alimentadas por ríos atmosféricos que trajeron lluvia y nieve en los últimos dos meses.

Al comienzo del año hidrológico a fines de septiembre, el Valle Central era una de varias regiones que enfrentaban sequías extremas a excepcionales, las dos categorías de sequía más severas en el informe semanal del Monitor de Sequías de Estados Unidos.

Pero el informe más reciente emitido el jueves muestra un marcado contraste.

El Valle Central y un tramo de la costa de California desde el oeste del condado de Los Ángeles hasta la frontera con Oregón ya no están en sequía, según el Monitor de Sequías.

Treinta y seis por ciento del estado está en sequía moderada, la menos grave de las cuatro categorías de sequía del informe semanal. Al comienzo del año hidrológico a finales de septiembre, esa cifra era del 99,76 por ciento.

Solo el 8 por ciento de California sufre una sequía severa, una mejora significativa del 93 por ciento al comienzo del año hidrológico.

El informe del Monitor de Sequías más reciente incluye datos disponibles hasta la mañana del 14 de marzo, por lo que no tiene en cuenta las precipitaciones registradas el resto del martes y miércoles. Las precipitaciones de esa tormenta se incluirán en el informe de la próxima semana.

Más clima húmedo está en el pronóstico de la próxima semana.

Las tormentas de febrero y marzo han provocado inundaciones, deslizamientos y otros problemas en todo el estado. Unas 27,000 personas siguen bajo órdenes de evacuación en todo el estado.

Hasta el miércoles, 61,000 personas adicionales permanecían bajo advertencias de evacuación y los refugios de emergencia albergaban a más de 650 personas, según la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California.

En el centro de California, la ruptura de un dique a lo largo del río Pájaro provocó inundaciones en el condado de Monterey.

"La lluvia, junto con el derretimiento de la capa de nieve en elevaciones más bajas y la liberación de represas, también provocó aumentos significativos de agua a lo largo de muchas vías fluviales en el Valle Central de California", dijo el informe del Monitor de Sequías. "Para el 15 de marzo, el río San Joaquín en Patterson, California, se acercó a una cresta récord, con el agua subiendo a menos de un pie de la marca de agua alta de febrero de 2017.

La tormenta que llegó el martes es la última de una serie de sistemas de febrero y marzo alimentados por un río atmosférico. El centro de Los Ángeles recibió 3,15 pulgadas de lluvia en marzo hasta el martes. Eso está muy por encima del promedio de 2,23 pulgadas para todo el mes de marzo.

Este es ahora el decimocuarto año de agua más húmedo registrado para el centro de Los Ángeles con 23,99 pulgadas. El año hidrológico de California comienza en octubre y la mayor parte de la precipitación anual del estado se produce durante los meses de invierno, incluida la nieve que cubre las montañas de Sierra Nevada, la reserva de agua natural del estado.

California ha pasado la mayor parte de los últimos 15 años en condiciones de sequía. La racha seca más reciente incluyó uno de los inviernos tardíos más secos registrados.

Sin embargo, todavía no es suficiente para aliviar la sequía que afecta al estado.

La temporada de lluvias normal del estado se extiende desde fines del otoño hasta fines del invierno, pero las precipitaciones pésimas dejaron alrededor del 95 por ciento de California en una severa sequía a principios de la primavera del año pasado. California registró sus primeros tres meses más secos del año registrados para comenzar 2022 y en septiembre casi todo California estaba en sequía.

Gran parte del agua de California proviene del derretimiento de la nieve en las montañas de Sierra Nevada. En un escenario ideal, las tormentas cubren las montañas con nieve durante el invierno, formando el embalse natural. Esa nieve luego se derrite a fines de la primavera y principios del verano, reponiendo el sistema de agua del estado.

La equivalencia promedio de agua a mediados de marzo de la capa de nieve de Sierra Nevada a gran altura superó las 55 pulgadas. Eso es más del 220% de lo normal durante toda una temporada, según el Departamento de Recursos Hídricos de California.

Aproximadamente un tercio del agua de California cada año proviene de la nieve derretida en Sierra Nevada, una cadena montañosa que cubre la parte este del estado. El estado tiene un complejo sistema de canales y represas para capturar esa agua y almacenarla en enormes embalses para que pueda usarse el resto del año cuando no llueve ni nieva.

La capa de nieve ha tenido uno de sus mejores comienzos en 40 años.

