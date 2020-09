Los adultos jóvenes siguen propagando el COVID-19 en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles ha informado 1,236 nuevos casos de COVID-19 y 18 muertes adicionales, lo que eleva los totales del condado a 266,988 casos y 6,504 muertes.

Las autoridades dijeron el sábado que el condado no ha experimentado un aumento significativo en los casos asociados con el feriado del Día del Trabajo. El número promedio de casos para la semana que terminó el viernes fue de 1,074, mientras que el promedio de la semana que terminó el 5 de septiembre fue de 1,176, según el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles.

Sin embargo, el departamento dijo que las cifras siguen indicando que todavía existe una transmisión comunitaria generalizada de COVID-19, y que las personas más jóvenes provocan nuevas infecciones. Casi el 70% de los casos reportados el sábado ocurrieron entre personas menores de 50 años.

“Ahora que entramos en el otoño, tengo la esperanza de que podamos seguir comprometidos colectivamente con el progreso mediante la reducción de la transmisión del virus. No creo que sea inevitable que veamos un gran aumento nuevamente este otoño,” dijo la directora de salud pública Barbara Ferrer.

“Más bien, estoy convencida por nuestros datos recientes y las acciones tomadas por muchos, que podemos hacer lo que es esencial para frenar la propagación. Sé que no será fácil y requerirá continuos sacrificios y dificultades. Todavía no podemos reabrir todos los sectores; aún no podemos organizar y asistir a reuniones y eventos; todavía no podemos dejar de proteger a los más vulnerables. Creo, sin embargo, que podemos continuar con una recuperación meditada y reflexiva que priorice que sea lo más seguro posible para los niños regresar a la escuela y los adultos regresar al trabajo."

El número de personas hospitalizadas en el condado debido al coronavirus disminuyó de 760 el viernes a 715 el sábado, con el 29% de esos pacientes en cuidados intensivos.

Los salones de uñas locales han estado esperando noticias del condado sobre si pueden reanudar las operaciones en interiores. El estado ha autorizado la reapertura del negocio, pero el condado lo ha mantenido cerrado, a la espera de noticias sobre un posible aumento posterior al Día del Trabajo que los funcionarios de salud temen que pueda verse exacerbado por nuevas reaperturas.

Un aumento en los casos también podría amenazar la capacidad del condado para salir del nivel más restrictivo de la hoja de ruta de reapertura económica del coronavirus del estado. Lo que había estado disminuyendo en el número de casos puso al condado a punto de pasar del restrictivo nivel “púrpura” al nivel menos oneroso “rojo,” lo que permitiría reabrir más negocios, incluidos los cines.

Pero una de las métricas utilizadas por el estado para calificar los esfuerzos de los condados para frenar la propagación del virus es la cantidad de nuevos casos diarios por cada 100,000 residentes, una cifra que ahora está aumentando en el condado de Los Ángeles.

El viernes, los funcionarios también anunciaron cuatro casos más de la enfermedad infantil relacionada con COVID conocida como síndrome inflamatorio multisistémico en niños, o MIS-C. Los cuatro casos nuevos elevaron el número total de casos del condado a 38, ninguno de los cuales ha sido fatal.

El síndrome se considera raro y se caracteriza por la inflamación de varios órganos, como el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel y los ojos.

El miércoles, el condado informó un aumento inquietante en la tasa de transmisión del virus local: el número promedio de personas que un paciente con coronavirus infecta con la enfermedad. Ese número había estado disminuyendo constantemente, cayendo por debajo del umbral crítico de 1.0, pero el miércoles subió a 1.02.

Los funcionarios de salud han dicho que mantener la tasa de transmisión por debajo de 1 es fundamental para frenar la propagación del virus.