Reanuden proceso de nuevas solicitudes para desempleados

Luego de estar dos semanas en una reestructuración, el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) comenzará a procesar nuevas solicitudes para quienes perdieron su trabajo en California comenzando el lunes, pero en el proceso habrá cambios.

En esas dos semanas, el departamento que suministra los pagos por desempleo en California estuvo resolviendo problemas internos para agilizar su sistema y prevenir fraudes.



Con el plan de reestructuración al Departamento de Desarrollo del Empleo la meta es pagar todos los reclamos antiguos antes de enero de 2021, y por dos semanas no estuvieron tramitando las nuevas solicitudes para realizar las mejoras internas requeridas a partir de ahora para los que inicien sus reclamos por internet, deberán primero someter sus datos a través de esta otra página: ID.me, que es un servicio de tecnología externo, que permitirá la verificación de identidad.

Y es que una de las causas más frecuentes de retrasos y falta de pagos , era poder comprobar la identidad y elegibilidad de los solicitantes, y eso precisamente fue lo que retrasó el pago de Julio Osorio por semanas cuando pidió sus beneficios.



“Me dieron la tarjeta, pero no me llegaba el dinero, y averigüé por qué y me decían que yo no trabajaba ahí”, dijo Osorio, quien recibió beneficio de desempleo.



En una reciente auditoría ordenada por parte el gobernador de California se detectó que unas 600 mil personas no habían recibido ningún beneficio a pesar de haberlos solicitado hacía más de 21 días, mientras que a otro millón de personas, los beneficios se los cortaron repentinamente por varias razones.

Oswaldo Lomeli le dijo a Telemundo 52 que son siete en su familia y él está discapacitado, y relató lo que le sucedió a su esposa.



“Duraron mucho tiempo en darle el beneficio, y ya le cortaron toda la ayuda, está duro”, dijo Lomeli, su esposa recibió fondos por desempleo.

El departamento también anunció que contratará nuevo personal para procesar los correos recibidos y para llamar a los reclamantes y obtener información adicional.

Se estima que el departamento estaba recibiendo más de 6 millones de llamadas a la semana y las personas podían pasar horas esperando ser asistidas.



“A veces hay un error y tienes que llamar y tratar de hablar con alguien, ese es el problema”, dijo Lomeli.

Desde el inicio de la pandemia el departamento ha procesado 13 millones de solicitudes de desempleo y más de 90 mil millones de dólares en asistencia han sido entregados a beneficiarios en California.

Actualmente la tasa de desempleo en el estado es de 11.4%.