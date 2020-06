Hombre hispano es abatido a tiros por policía de San Bernardino

El domingo dieron a conocer un video que demuestra cómo fue que un hombre hispano llegó a perder la vida a manos de un agente de la policía de San Bernardino cuando fue abatido a tiros la noche del sábado.

La policía fueron alertados sobre un individuo armado cuando encontraron el hombre visto en el video. Dijeron que el video se usará cómo evidencia para demostrar que el hombre estaba armado.

El video fue grabado por una personas del público con su teléfono celular. Detonaciones de disparos se escuchan y el hombre cae herido.

“Le dispararon como seis veces. Pensé eran cohetes pero después escuché la ambulancia y sí dije fueron disparos. Todo ocurrió muy cerca de mi casa”, dijo la residente Lakeasha Phillips.

El incidente ocurrió alrededor de las 8 p.m. de la noche sobre la avenida Del Rosa a la esquina de la calle Date en la ciudad de San Bernardino, y causó pánico en la comunidad.

“Claro que da miedo, no más por nosotros si no por nuestros niños, nuestros hijos. ¿Qué es lo que les estamos enseñando? No que nos protege la policía, si no que les tengan miedo a la policía”, dijo González.

Algunas personas quienes se enteraron de los hechos mencionaron que todo ocurrió muy rápido, y que el sospechoso recibió ayuda por parte de los paramédicos y fue transportado a un hospital.

“Escuche las ambulancias, la policía y me dije, sí, alguien murió aquí”, dijo Phillips.

El hombre murió minutos más tarde al llegar un centro médico y fue identificado como una persona hispana alrededor de unos 26 años de edad.

Las imágenes quedarán disponibles para que los detectives de homicidios puedan concluir las investigaciones.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima al igual que las causas lo orillaron a no seguir las órdenes de los agentes.