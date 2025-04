Antigua compañía de seguros de su auto no le reembolsaba el dinero que le debían

Rosa Aguilar deseaba ahorrar dinero, por lo que decidió cambiar de compañía de seguro para su auto. Tras realizar el cambio, su antigua compañía le aseguro que le reembolsará el dinero que le debían.

Sin embargo, se quedó esperando que llegara el cheque.

Ella había contratado a la agencia de seguros tras quedarse sin póliza a consecuencia de un choque. Tuvo que buscar otra compañía, que considero que cobraba precios muy altos para su presupuesto personal.

La economía tiene a muchas personas buscando formas de ahorrar, pero una opción que pocos consideran es reducir el costo de su seguro automovilístico. Azalea Iñiguez reporta para Telemundo 52 Responde a las 5:30 p.m. el 10 de abril de 2025.

Cuenta que aceptó pagar cobertura por seis meses a Dairyland Insurance, pero sentía que el precio era un poco elevado El costo era de $74 al mes, 20 más de lo que pagaba antes. Siguió buscando otra agencia y, cuando finalmente encontró un seguro más económico, le avisó al agente que quería cancelar su póliza

Aguilar cuenta que, tras mostrarle la nueva cotización al agente, él le aseguró que le reembolsará sus $316.18, que pagó en agosto. Pero al no recibir el pago en septiembre, se comunicó nuevamente con él.

“Me dijo él que no, que no me lo podía regresar porque se había caído el internet”, cuenta Aguilar. “‘Y para cuando me lo pueda regresar’ le dije ‘mi dinero?’ Y dijo él ‘te lo regreso el 12 de diciembre’”.

Pero Aguilar asegura que no lo recibió.

“Cuando ya no me lo regresó, yo les mandé un texto y les dije, ‘pues voy a contactar a mi abogado’ pero yo no tengo!”, dijo Aguila riendo.

Decidió contactar a Telemundo Responde

De acuerdo con el Índice de Precios del Consumidor, los seguros de vehículos han aumentado más del 20% desde el año pasado.

El equipo de Telemundo Responde contactó a Sentry, la compañía matriz de Dairyland Insurance. Ellos investigaron la situación y les informaron que el dueño de la agencia les explicó que había pedido una solicitud por escrito a Rosa Aguilar pero no la recibió.

La empresa matriz informó que “como gesto de buena fe, hemos procedido a la cancelación, tal como solicitó la cliente”.

“El 25 de enero ya me mandaron unas cartas donde decía que ya me iban a regresar el dinero”, dijo Aguilar, añadiendo que se sentía muy feliz de recobrar el dinero.

“Es que nosotros somos pobres, no somos ricos. Por eso le digo, aunque sea 100, 50, lo que sea lo tienen que devolver, ¿verdad?”.

Los automovilistas en el área de Los Ángeles están pagando más de un 25% más por su seguro, en comparación con el año pasado.

En casos como este es bueno recordar que, como consumidor, todo lo que se negocie con una compañía, es mejor hacerlo por escrito, no solo por teléfono o por texto.

Si piden una carta, es recomendable hacerlo y quedarse con una copia en caso de que haya algo que aclarar en el futuro.