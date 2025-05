¿Piensas comprar un auto usado? Revisa bien que no tenga fallas antes de firmar contrato

Enrique Jemio quería sorprender a su nieta con un auto confiable. Sin embargo, tras conseguir un vehículo usado que le pareció una excelente opción nunca pensó que le traería problemas a cambio.

“No pensé dos veces y firmé”, cuenta Jemio, quien no consideró necesario pedirle a un mecánico que lo revisara.

Pero señala que, cuando estaba a punto de concretar la compra, recibió un documento adicional que le entregó el vendedor.

“Apareció y me dijo que tenía que firmar ‘as is’. Yo le pregunté: ‘¿Por qué as is? ¿estás ocultando algo?’ y él me dijo que no, que era un vehículo perfecto, que solo era un trámite”.

Jemio señala que tenía conocimiento de los contratos “as is”, pero se confió y se llevó el carro. No fue sino hasta el octavo día cuando el auto empezó a fallar, según cuenta, y tras llevarlo al mecánico, le dieron un diagnóstico nada positivo.

“Estaba mezclando el refrigerante con el aceite del motor, lo que iba a destrozarlo”, cuenta Jemio.

El abogado Javier Sobampo explica lo que significa comprar un vehículo bajo un contrato “as is”.

“El comprador está asumiendo los riesgos de todos los daños y la condición del vehículo en ese momento, incluso daños que no sean visibles”, explica Sobampo.

En California, el consumidor tiene ciertas protecciones bajo la “Ley Limón”, aunque lo haya comprado bajo un contrato “as is”, especialmente si se le hizo creer que el vehículo no tenía defectos.

“Si en un plazo de 15 días el vehículo se descompone, el comprador puede exigir un reembolso o que el vendedor pague por las reparaciones”, destaca Sobampo.

El equipo de Telemundo Responde contactó a la empresa involucrada.

“Nos apegamos a las leyes estatales”, dijo la compañía en un comunicado, añadiendo que “el vehículo se manejó 700 millas antes de ser diagnosticado y 100 millas más después de habérsele indicado que se podría dañar el motor”.

Insistieron que “el vehículo fue inspeccionado y manejado por el comprador, quien estuvo de acuerdo con los términos del contrato”.

Aseguraron que, de haber sido contactados por Jemio, le hubieran asistido para escuchar sus inquietudes.

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Automotores de California, los dueños de vehículos deben informar de su venta o traspaso en un lapso de cinco días.

“Fui a buscarlo por lo menos unas 15 veces. Su negocio siempre estaba cerrado. Jamás me contestó”, dijo Jemio.

Sobampo recomienda tomar precauciones antes de comprar un auto usado.

“El consumidor debe investigar más, traer un mecánico para revisar el vehículo y reducir los riesgos”, dijo Sobampo.

Tras haber invertido más de $14,000 en la compra y reparación del carro, Jemio quiso compartir lo que aprendió.

“Nunca firmen un documento donde les digan que el vehículo se vende así, o tal como está, este sería mi consejo para los demás”, dijo Jemio.

Por su parte, Sobampo hizo hincapié en la importancia de dejar constancia, mediante cartas notariadas enviadas por correo regular o correos electrónicos, que comprueben que se comunicó con el comprador, ya que eso puede ayudarle si hay cualquier contratiempo.