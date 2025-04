Terminó de pagar su auto antes de tiempo pero no le daban el reembolso ofrecido

Cruz Romero terminó de pagar su auto tres años antes de lo acordado y esperaba que le dieran un reembolso prometido por el vendedor.

Sin embargo, con el cambio de dueño, la agencia no quería cumplir el acuerdo. Aunque ella no sabía la cantidad exacta del reembolso tras haber pagado rápidamente su deuda, ella consideraba que, cualquiera que fuera la cantidad, sería como un ahorro logrado con mucho esfuerzo.

Ella dice que nunca le había gustado deber dinero. Por eso, cuando compró su camioneta en la concesionaria Ocean Honda, le gustó lo que le explico el vendedor: que si pagaba antes de tiempo, le reembolsarían algo de dinero por los intereses y otros costos del préstamo

Animada con esa propuesta, se esforzó para terminar de pagar en menor tiempo.

“Pagamos más del doble y más, porque tenía yo unos ahorros y lo metí ahí porque yo dije ‘yo quiero, no me gusta estar en deuda’. Para salir de la deuda”, cuenta Romero.

Con ese esfuerzo, logró saldar la deuda en tiempo record, tres años antes de lo esperado. Fue de inmediato a la concesionaria a pedir el ajuste y el reembolso que le habían prometido. Pero se encontró con un obstáculo.

“Me dijo, ‘ya este dealer ya no pertenece al mismo dueño, son diferentes’”, cuenta Romero.

Asegura que le dieron el correo electrónico de quien le aseguraron podría ayudarle.

“Empecé a mandarle mensajes. El mismo día empecé. Todos los días por varios días y así”, cuenta Romero. “Nadie me contestaba, nadie me contestó. Me regresé al dealer otra vez y me dijo ‘no pues no podemos hacer nada’”

Cuenta que, durante cuatro meses fue a la agencia pero no logró resolverlo. Finalmente, alguien en las oficinas corporativas de Honda le dijo que le pagarían unos $400, pero no fue así.

“‘Por correo le va a llegar’ y así me quedé esperando”, cuenta Romero. “Entonces, vi que no había manera, ya me estaba dando por vencida. Pero estaba viendo la televisión y dije, ‘pues le voy a marcar a telemundo, ellos me van a ayudar’”.

El equipo de Telemundo Responde se comunicó con Ocean Honda. En poco tiempo, se obtuvo una respuesta, mucho mejor que la esperada.

“Como a la semana venían los cheques, y no fueron los $400 dólares que dijeron. !Fueron casi $2,000 los que recibí de reembolso! Y estos, pues me cayeron bien”, dijo Ramirez riendo. “Sí, sí, sí. Sentí como que me habían reembolsado dos veces”.

Tras enviarle su pago, los antiguos dueños de la concesionaria Ocean Honda enviaron un mensaje a Telemundo Responde asegurando que estaban muy apenados por el retraso en el pago Cruz Romero.

Expresaron que el asunto, simplemente, se había traspapelado luego de la venta de la agencia pues, según explicaron, estas peticiones de reembolso por pago temprano rara vez suceden.

“[Me siento] felíz, felíz, ¿sabe? porque de verdad, de verdad me ayudó mucho, me ayudó mucho”, expresó Romero.