Gastó casi $6,000 en una garantía para su camioneta, pero le vendieron una equivocada

Gonzalo Hernández se dedica a la construcción, por lo que, hace dos años, invirtió una considerable cantidad de dinero en una camioneta para su trabajo.

De acuerdo con Hernández, el vehículo le costó $79,000 en la concesionaria Pacific Auto Center. Allí le explicaron que tendría que comprar un plan de servicio o garantía que costaba $5,995.00.

El trabajador aceptó. Todo iba muy bien con su vehículo hasta enero de este año, cuando se descompuso. Trató de usar el plan de servicio que pagó al comprarla al llevarlo a un concesionario Ford cercano a su casa.

“Te va a costar $18,000, algo así”, dijo Hernández. “Le dije: ‘Espérame poquito, creo que donde la compré tengo una garantía’”.

Sin embargo, cuando les mostró la garantía, le informaron que le habían vendido la póliza equivocada.

“El estimador me dice que, ‘tú no puedes tener esta póliza’”, cuenta Hernández. “Le dije, ¿por qué? Me dijo: ‘Porque esa póliza te cubre un carro particular, no un carro comercial’”.

Volvió a Pacific Auto Center para que le explicaran por qué su garantía no servía.

“Les dije que la póliza no cubre, la cobertura no es para este tipo de carro”, dice Hernández. “Me dijo el que se encarga de firmar los contratos: ‘Ahorita te lo vamos a arreglar, no te preocupes’”.

Le aseguraron que le llamarían, así que se quedó tranquilo. Pero la llamada, dice, no llegaba.

“Pasó un día, pasó otro día, nunca me hablaban, nunca me decían qué estaba pasando”, dijo Hernández, quien estuvo esperando aproximadamente 3 meses.

Hernández cuenta que su trabajo se vio afectado por el desperfecto en su camioneta y que estuvo considerando pagar los $18,000 para arreglarla.

“Ya me estaba desanimando. Ya yo dije: ‘La troca está parqueada, la estoy pagando’. Es un pago que hago de $1,300 al mes, más aseguranza. Estamos hablando de un pago de $1,550”, señala Hernández.

Pero antes decidió llamar a Telemundo 52 Responde para pedirles ayuda. El equipo contactó a Pacific Auto Parts, quienes se comunicaron rápidamente con Hernández.

“En 30 minutos, me habló. Me dijo: ‘¿Dónde está la troca?’ [Fueron] muy amables”, cuenta Hernández. ‘“La vamos a ir a recoger mañana, te vamos a llevar una’”.

Mientras le reparaban su camioneta, le prestaron otra y se comprometieron a devolver los $5,595 dólares de la garantía.

“Nuestra prioridad es proveer el mejor servicio a nuestros clientes. En el caso del Sr. Hernández, tomamos medidas inmediatas para reparar su vehículo sin costo alguno para él”, dijo Pacific Auto Center a través de un comunicado, tras resolver el caso.

También ofrecieron disculpas con respecto al contrato de servicio que nunca debieron haberle vendido a Hernández.

Para la compra de un vehículo, las autoridades recomiendan revisar con detenimiento los documentos del carro y los del vendedor y tomarles foto. Azalea Iñiguez reporta para Telemundo 52 Responde a las 5:30 p.m. el 12 de noviembre de 2024.

“Pedimos una sincera disculpa por el error de nuestro gerente financiero, y estamos comprometidos a rectificar la situación”, agregando que “para asegurar que esto no vuelva a suceder, hemos establecido una regla que indica que no se podrá vender un contrato de servicio a menos que el gerente financiero haya inspeccionado el carro y confirmado que la cobertura sea adecuada”.

Para Hernández, fue un alivio haber resuelto el problema.

“Realmente me siento contento de que hayan respondido. Se acaba el estrés de decir ‘estás pagando un dinero que no estás usando’”, dijo Hernández.