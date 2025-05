Comité del Concejo de Los Ángeles aprueba aumento del salario mínimo para trabajadores del turismo

Un comité del Concejo Municipal presentó hoy una propuesta que aumentaría el salario mínimo para los trabajadores de hoteles y aeropuertos, con el objetivo de proporcionarles $30 por hora para 2028.

El Comité de Desarrollo Económico y Empleo votó 3-1 a favor de la propuesta con algunas modificaciones. La concejal Traci Park, cuyo Distrito 11 incluye el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, se opuso al aumento salarial, mientras que el concejal Adrian Nazarian estuvo ausente durante la votación.

El asunto se presentará ante el pleno del Concejo Municipal más adelante.

“Ahora es el momento adecuado para hacer lo correcto para los trabajadores”, declaró el concejal Hugo Soto-Martínez en apoyo de la propuesta.

Sin embargo, Park expresó su preocupación por los posibles perjuicios que podrían afectar a los hoteles y concesionarios aeroportuarios.

“Estamos impulsando un aumento del 50% en salarios y costos de atención médica mientras toda nuestra economía turística está en crisis, lo que impacta directamente nuestros impuestos sobre las ventas, los impuestos comerciales, los impuestos TOT (hoteleros) y todo lo demás que impacta el presupuesto de nuestra ciudad”, dijo Park.

Según el plan, los trabajadores de hoteles y aeropuertos recibirían $22.50 por hora a partir de julio, seguido de un aumento de $2.50 en los tres años siguientes. Los trabajadores ganarían $25 por hora en 2026, $27.50 por hora en 2027 y $30 por hora en 2028, cuando los Juegos Olímpicos y Paralímpicos lleguen a la región de Los Ángeles.

Los empleadores también estarían obligados a proporcionar un nuevo pago de $8.35 por hora para cubrir la atención médica, pero el comité acordó posponer este requisito hasta el 1 de enero de 2026, en lugar de julio, fecha en que comenzaría el primer aumento salarial.

Se espera que la ciudad también establezca un requisito de capacitación para el personal de limpieza, similar a las políticas de Santa Mónica y West Hollywood, pero solo afectaría a los hoteles con más de 60 habitaciones.

Dicho programa exigiría un mínimo de seis horas de capacitación para los trabajadores hoteleros. Les informaría sobre sus derechos y responsabilidades como empleadores, cómo identificar y responder a la trata de personas, la violencia doméstica o la conducta violenta, entre otros temas.

El Ayuntamiento estaría obligado a actualizar las ordenanzas municipales sobre el Salario Digno y el Salario Mínimo para Trabajadores Hoteleros.

La Ordenanza sobre el Salario Digno se aplica a los contratistas municipales y garantiza que los empleados reciban un salario digno fijo, estableciendo un salario en efectivo y prestaciones médicas.

La Ordenanza sobre el Salario Mínimo para Trabajadores Hoteleros exige que los empleadores hoteleros con 60 o más habitaciones paguen a sus empleados el salario mínimo especificado y proporcionen 96 horas de tiempo libre remunerado y al menos 80 horas adicionales de tiempo libre no remunerado al año.

Según el borrador de las ordenanzas, los propietarios de hoteles podrían solicitar una exención del requisito de capacitación en limpieza si demuestran un riesgo potencial de quiebra, cierre, reducción del 20% de su plantilla o una reducción de más del 30% en las horas trabajadas por sus empleados.

Las concesionarias aeroportuarias con menos de 50 empleados podrían solicitar una exención de un año por dificultades económicas para retrasar cualquier nuevo aumento salarial y de las prestaciones sanitarias.

Kim Nakashima, directora de políticas e investigación del Departamento de Transporte de la ciudad, señaló que las visitas internacionales a Los Ángeles aún se encuentran por debajo de los niveles prepandemia, pero las métricas se mantuvieron estables en comparación con el año anterior.

“Naturalmente, con todos los importantes y preocupantes acontecimientos en las políticas federales de comercio y turismo, así como en la percepción internacional, e incluso en los viajes nacionales y la confianza del consumidor, hay muchos motivos de preocupación”, declaró Nakashima.

La directora señaló que tomará tiempo para que las condiciones actuales se reflejen en la recaudación de impuestos de la ciudad. El director ejecutivo de Los Angeles World Airports, John Ackerman, participó en la reunión del comité y reiteró el mensaje que compartió previamente con los miembros de Presupuesto y Finanzas del Concejo: LAX se encuentra en plena forma. Sin embargo, advirtió sobre la carga financiera adicional que un aumento del salario mínimo supondría para los socios aeroportuarios.

"No estoy haciendo juicios sobre costos, pero ante cualquier tipo de presión de costos en este momento, creemos que algunos de ellos decidirán salir de nuestro mercado y emplear su capital en la competencia, lo que nos dejará con la disyuntiva de dejar una tienda vacía... o intentar reemplazar a ese socio con otra empresa", declaró Ackerman.

A finales de abril, Visit California informó que los viajes a nivel estatal disminuyeron un 8,8 % en febrero y un 12,1 % en marzo. Los viajes aéreos a California desde Canadá disminuyeron un 15,5 %, desde México un 24,2 % y desde el Reino Unido un 22,1 %.

La organización sin fines de lucro desarrolla y mantiene programas de marketing para impulsar el turismo en California. «Las reservas de vuelos de Canadá a Estados Unidos. cayeron más del 70 % a principios de 2025, lo que llevó a las aerolíneas a recortar más de 300 000 asientos desde el aeropuerto LAX hasta octubre», añadió Ackerman.

La Oficina de Turismo y Convenciones de Los Ángeles ha anticipado reducciones interanuales en el total de visitantes internacionales a Los Ángeles de entre el 25 % y el 30 %.

El lunes, el gobernador Gavin Newsom anunció que el turismo creció en el estado el año pasado, alcanzando un impacto récord de $157.3 mil millones, un aumento del 3% en comparación con 2023. También pronosticó una disminución del 1% en el número total de visitas y una disminución del 9.2% en el número de visitas internacionales en 2025.

Los hoteleros y concesionarios aeroportuarios criticaron la propuesta de aumento salarial, argumentando que aumentaría los costos laborales y podría obligar al cierre de algunos negocios.

"Los empleados de hoteles en Los Ángeles reciben los salarios más altos del país, pero ahora mismo sus empleos están en riesgo", declaró Rosanna Maietta, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamientos, durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento el 29 de abril.

"Los líderes de la ciudad están considerando una propuesta perjudicial que pondrá en peligro estos empleos; Destruiría los tan necesarios ingresos fiscales relacionados con el turismo y provocaría el cierre de hoteles que se necesitan desesperadamente para albergar con éxito la Copa Mundial de 2026, el Super Bowl de 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028.

Por su parte, Kurt Petersen, copresidente de Unite Here Local 11 —el sindicato que apoya el aumento del salario mínimo—, afirmó que la medida impulsaría la economía local y apoyaría a las familias trabajadoras.

“Los líderes de la ciudad tienen la oportunidad de garantizar que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos beneficien a los trabajadores angelinos, y esta ordenanza hace precisamente eso”, afirmó Petersen en un comunicado.