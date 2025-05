Consumer Reports investiga las ofertas de una cadena de supermercados en California

Una investigación realizada por Consumer Reports indica que, en algunos supermercados, la gente podría estar pagando precios más altos a los anunciados en los anaqueles de ofertas.

En algunos de los supermercados de la cadena Kroger o Ralphs en California, los consumidores podrían estar pagando el precio completo o incluso más alto, de acuerdo con la investigación.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Encontramos etiquetas de venta vencidas en más de 150 artículos de supermercado que, de hecho, provocaron sobrecargos en la registradora: desde carne de res, salmón, café, jugos, verduras, hasta jarabes para la tos y comida para perros”, indicó Horacio Pérez Sandoval, portavoz de Consumer Reports.

"Ahorrar se oye muy bonito, pero es muy difícil", dice Karla Álvarez-Malo quien vive en una de las ciudades más caras de California. Un experto en finanzas ofrece algunos consejos para ahorrar más aún en lugares donde el costo de vida es muy alto.

Consumer Reports inició la investigación después de que trabajadores de Kroger en Colorado, que actualmente están en negociaciones sindicales, denunciaran errores generalizados y persistentes en las etiquetas de los precios.

Para evaluar la situación, Consumer Reports envió compradores a 26 tiendas Kroger en 14 estados y Washington, D.C.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Según la investigación, en promedio, a los compradores se les cobró $1.70 de más por cada artículo en oferta, o un 18.4% más.

“Los empleados de Kroger dicen que grandes recortes de personal y la reducción de horas los han dejado abrumados con la labor, lo que hace casi imposible mantenerse al día con los cambios en las etiquetas de precios”, señala Pérez Sandoval.

“Algunas tiendas tienen hasta 15,000 etiquetas de descuento colgadas a la vez”.

Consumer Reports indicó que, sin importar dónde realice sus compras, es recomendable tomar fotos de las etiquetas de oferta y revisar su recibo antes de salir de la tienda para corroborar los costos; de esa forma, puede exigir un reembolso si el precio no es correcto.

Telemundo 52 Responde se comunicó con la cadena Kroger para pedir su opinión sobre el estudio. La empresa respondió con el siguiente comunicado:

Muchos estadounidenses no tienen suficientes ahorros para emergencias. Alrededor del 42 % no tiene ahorros para emergencias y el 40 % no podría cubrir un gasto de $1,000, según una encuesta de 2025 de U.S. News & World Report.

“Kroger se compromete a ofrecer precios asequibles y precisos, y llevamos a cabo rigurosos procesos de verificación de precios que revisan millones de artículos semanalmente para garantizar que nuestros precios en los estantes sean precisos. La queja señalada por Consumer Reports incluía varias docenas de ejemplos a lo largo de varios años, de miles de millones de transacciones de clientes al año. Si bien cualquier error es inaceptable, la descripción de una preocupación generalizada por los precios es completamente falsa.

“La política de Kroger, ‘Haz lo correcto”, garantiza que los empleados puedan crear una experiencia de cliente satisfactoria y aborda cualquier situación en la que, involuntariamente, no cumplamos con las expectativas del cliente. Es incorrecto vincular las actualizaciones tecnológicas periódicas y nuestra política de "haz lo correcto" con la precisión de los precios.

“También es incorrecto decir que la empresa redujo los estándares o las horas de trabajo. No lo hemos hecho y, de hecho, los estándares que establecimos en 2017 siguen siendo los mismos.

“Dotamos de personal intencionalmente a nuestras tiendas para que funcionen sin problemas y, al mismo tiempo, crear un lugar agradable para comprar. Nuestras decisiones de personal se basan en datos para equilibrar la carga de trabajo y los horarios.

“Durante casi dos décadas, el modelo de negocio de Kroger se ha basado en reducir los precios para atraer a más clientes a nuestras tiendas, y esto no va a cambiar. Respetamos a nuestros empleados y clientes, y conducimos nuestro negocio en consecuencia”.