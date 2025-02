La “infidelidad financiera”, una situación que podría acarrear problemas entre las parejas

Eric Moreno tiene un negocio con su esposa y asegura que entre ellos no hay secretos financieros.

“Los dos sabemos lo que se gasta y todo”, dice Moreno.

Pero hay quienes consideran que no contarle todo a su pareja en cuanto a los gastos del hogar, son mentiras piadosas. Pero hay secretos que no son tan pequeños como el sueldo que gana cada uno y los gastos importantes que realizan.

Con el alto costo de la vida, muchas familias han recurrido al crédito, para sobre vivir. Según una encuesta de la empresa debt.com, 45% de los participantes confiesan que su presupuesto no les alcanza para llegar al fin de mes así que optan por endeudarse.

“[Eso] depende de cómo se entienda cada quien”, dice Moreno. “Hay personas que tienen todo aparte. Cada quien tiene sus cuentas”.

Este tipo de relación es lo que los expertos denominan “infidelidad financiera”, situación que podría tener un impacto en la relación a largo plazo.

El grupo financiero Bankrate preguntó a 2,200 consumidores sobre la forma como manejan esta información. Se reveló que un 40% mantiene algún tipo de infidelidad financiera con sus parejas.

“El ejemplo más común es el gasto secreto, seguido de cosas como la deuda secreta, las tarjetas de crédito secretas y las cuentas bancarias secretas”, dijo Ted Rossman, representante de Bankrate.

Según el estudio, la tendencia de estas indiscreciones económicas ocurre más, entre los más jóvenes:

El 67% de las parejas de 18 a 28 años dicen haber cometido infidelidad financiera, mientras que 54% de los millennials reconocen haberlo hecho.

Entre la generación X solo un 33% aceptan haberlo hecho. Entre los baby boomers, solo el 30% confesó haber mentido a su pareja con respecto a las finanzas.

Rossman destaca que, a través de los años, ha ido cambiando la forma en la que los consumidores manejan su dinero. Ese cambio también se ha visto en cuestión de parejas.

La costumbre de tener solo una cuenta de banco, y compartirla, ha quedado en el pasado.

“Los millennials y la generación z están escribiendo un libro de reglas completamente nuevo para administrar el dinero con un socio”, señala Rossman.

“[Se basa en] la estructura tuya, mía y nuestra, que implica combinar parte de tu dinero para gastos conjuntos, pero también mantener parte de él separada”.

Este tipo de economía es el que practica Yeni Lemus con su esposo.

Yo tengo mi propia cuenta y él su cuenta. El dinero que gana es de él y lo mío es mío”, dice Lemus. “Pero ya en los biles y la comida vamos mitad y mitad”.

Lemus dice que esa forma de administrar el dinero les funciona muy bien.

“A mí me gusta porque yo soy compradora impulsiva. Entonces, no tengo que pedirle permiso”, explica Lemus. “Si veo el dinero en mi cuenta y sé que he pagado mis biles, yo me lo puedo comprar sin pedir permiso”.

Los expertos señalan que, mientras las parejas hablen del tema y lleguen a un mutuo acuerdo, no deben surgir problemas. La comunicación, como en todos los temas de pareja, en este asunto, también es crucial.

En casos que impliquen metas importantes como la compra de una casa, el retiro o la educación de sus hijos, se deben evitar secretos ya que no les ayudará a conseguir los objetivos trazados.