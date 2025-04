Informe del FBI revela un aumento de los delitos por internet en Estados Unidos

Los delitos por internet están aumentando de manera desmedida. Según el reporte más reciente del FBI, este tipo de crímenes se incrementaron en un 33% en 2024 en relación al 2023.

El FBI recibió casi 900,000 quejas de consumidores que fueron víctimas de fraude, con pérdidas que ascendieron a más de $16 mil millones. El estudio destaca que la mayoría de las víctimas, 96,265, viven en California, lo cuales perdieron casi $2,540 millones de dólares.

“Tenemos que estar más vigilantes de nuestra información, de nuestros datos, de correos electrónicos, de mensajes que recibamos a través de un teléfono o de un correo electrónico y no darles clic a esas ligas”, dijo Israel Reyes, experto en ciberseguridad.

En medio de la incertidumbre económica, muchas personas tratan de generar ingresos para estabilizar sus finanzas. Sin embargo, expertos financieros alertan sobre los fraudes de inversión que se han multiplicado con gran rapidez.

“Y también, nunca compartir los datos personales, nuestros accesos de cuentas bancarias o simplemente nuestros números bancarios”.

Reyes resaltó que uno de los crímenes más reportados, y más costosos para las víctimas son los fraudes de inversión, específicamente los que tienen que ver con criptomonedas…

“Si no sabemos cómo funciona la criptomoneda no invirtamos en cosas que no sabemos cómo funciona”, explica Reyes.

Según el FBI, las pérdidas por este tipo de estafa, sobrepasaron los $6.5 mil millones y las personas que más dinero perdieron, fueron quienes tienen entre 50 y 59 años.

“Cuando ustedes hacen operaciones de ese tipo en plataformas virtuales como de criptomoneda, ustedes no saben en dónde está esa persona, ni siquiera saben si existe o no existe como institución bancaria”, señala Reyes.

Reyes subrayó que lo más prudente es no aceptar invitaciones a participar en este tipo de transacciones virtuales. Y si un supuesto amigo a quien conoció en redes lo invita, es preferible desconfiar.

“Ustedes lo pueden detectar porque una amistad siempre va a estar ahí, pero no para solicitar dinero, no para solicitar su información”, dijo Reyes.

Quien haya caído en uno de estos fraudes o sospecha de alguien, es muy importante reportarlo al FBI, a través de su sitio www.ic3.gov.