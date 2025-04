Compra de productos para mascotas por internet: Lo que debes hacer para evitar estafas

Según la Asociación Estadounidense para la Prevención de Crueldad hacia los Animales (APSCA), el costo promedio anual del cuidado de un perro o gato es de poco más de mil dólares,incluyendo comida y visitas veterinarias de rutina.

Pero cuando se trata de accesorios para las mascotas, mucha gente no se limita y los estafadores lo saben.

Anuncios en internet ofrecen productos populares para mascotas, desde juguetes hasta golosinas. Sin embargo, muchos de ellos pueden ser falsificados, lo que acarrearía un peligro para los animales.

“Si está agotado en otros sitios o si aparece a un precio más alto en otros lugares y de repente lo ves baratísimo en un sitio web del que nunca has oído hablar, es una clara señal de que podría no ser un sitio web real o podría ser un producto falsificado”, señala Jodhaira Rodríguez, portavoz de Consumer Reports.

En el peor de los casos, algunos compradores no reciben el producto. El Better Business Bureau (BBB) informó sobre personas que se han quejado de no haber recibido los productos, a pesar de que les habían dicho que estaban en camino.

Para evitar estafas, siga estos consejos

Compre solo en tiendas de confianza, con un sitio de internet seguro, así como una dirección física y un número de teléfono.

Revise las reseñas para asegurarse de que estén verificadas y desconfíe de las ofertas con descuentos excesivos.

Use una tarjeta de crédito por si el producto llega defectuoso o nunca llega.

Siempre infórmese sobre la política de devoluciones y reembolsos del vendedor y guarde una copia de la confirmación del pedido hasta que reciba el artículo.

Es importante considerar que, si la tienda es desconocida, los productos podrían no tener el control de calidad que usted espera.

“Existe un peligro para una mascota si no es exactamente lo que crees. podrían ingerir partes, lo cual podría ser tóxico”, dijo Rodriguez. “Por lo tanto, si buscas un producto específico, asegúrate de utilizar distribuidores confiables o que realmente lo haya fabricado”.

Consumer Reports ha realizado pruebas de múltiples productos para mascotas. En su sitio web ofrece recomendaciones para el consumidor sobre cuáles consideran son las mejores, en cuanto a calidad y precio.