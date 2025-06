Usó una identificación falsa para abrir una cuenta bancaria y no podía retirar el dinero

Una inmigrante indocumentada obtuvo una identidad falsa para poder trabajar y, con el mismo documento, abrió una cuenta bancaria.

Lo que nunca imaginó fueron las consecuencias que le traería en el futuro.

“Mis ilusiones eran poner a estudiar a mis hijos, que sacaran una carrera y pues hacer mi casita”, dijo la inmigrante, a quien se le identifica como Sofía.

Sofía llegó hace 10 años desde El Salvador. Al no tener documentos migratorios, decidió obtener una identificación falsa.

“Yo entré por asilo. Entonces, el proceso estaba un poco retrasado y en ese tiempo yo necesitaba trabajar”, cuenta Sofia. ¿De qué iba a vivir o de qué? Tenía que pagar al abogado también.

Con los documentos consiguió dos trabajos que ha logrado mantener por muchos años y con los que logró ahorrar más de $21,000. Decidió abrir una cuenta en Wells Fargo en agosto de 2024 pero como sus cheques eran emitidos a nombre de Sofía, usó la identificación falsa para abrir su cuenta.

“Yo nomás les dije ‘¿Puedo, con estos documentos, abrir una cuenta? y los miraban. ‘Sí, sí puede’. Y ya pues, ellos mismos me ayudaron a meter mis cheques”, dice Sofia..

Pero cuando trató de sacar una cantidad importante de dinero para mandar a su familia, todo se complicó.

“Cuando yo quise retirar mi dinero, fue el problema”, señala Sofia.

“Entonces, sí se dieron cuenta, o no sé por qué, en ese momento ellos se dieron cuenta de que mi identificación no era buena. Me dijeron que no me podían dar ya más dinero, que me iban a cerrar la cuenta, y así pasó por seis meses”

Cuenta que fueron seis meses muy fuertes para ella.

“Me sentí impotente. me sentía triste. En las noches no podía dormir.Yo lo creía perdido, nomás que mi esposo me decía que ¿cómo era posible que perdiera tanto dinero? pero le digo ‘¿qué hago?’”

Sin lograr encontrar una solución, decidió contactar a Telemundo 52 Responde.

El equipo de Telemundo 52 Responde llamó a Wells Fargo para que investigara si había alguna forma de que Sofía recibiera su dinero. Y aunque Wells Fargo no puede compartir detalles del caso por protección a la privacidad de sus clientes, citaron a Sofía a su sucursal y recibió los $22,600 que había en la cuenta.

“Eran los ahorros o el dinero de toda mi vida”, dijo Sofia, quien reconoció que cometió un error al utilizar una identificación falsa y quiso dar a conocer su caso.

“Uno piensa que sólo para trabajar y que no va a pasar nada, pero en realidad sí pasa mucho”, dice Sofia. “Yo le aconsejo a toda la gente que tiene esta clase de problemas como yo, así, que no tienen una identificación o que no tienen papeles buenos, que pongan su nombre verdadero”.

Las consecuencias de usar identificaciones falsas en Estados Unidos son serias. Los bancos se rigen bajo estrictas leyes y están obligados a reportar ciertas actividades sospechosas a las autoridades. Si se comprueba alguna actividad criminal, podrían imponer serias penalidades, incluyendo prisión.

En cuanto al banco, pueden congelar sus fondos e investigarlo, como le pasó a Sofía.

En California, sin embargo, una persona puede abrir una cuenta bancaria aunque sea indocumentada. Los requisitos incluyen, comprobante de domicilio, número itin si lo tiene y una identificación válida.

De hecho, algunas instituciones aceptan identificaciones de otros países, como pasaportes y matrículas consulares.

Sofia reitera que no debe usarse una identificación falsa.

“Me trajo muchos problemas no sacar mi identificación con mi verdadero nombre”, señala.