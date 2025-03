Impuesto sobre las ventas aumenta al 9.75% en el condado de Los Ángeles a partir del 1 de abril

Esto afectará todo, desde la factura del supermercado hasta compras grandes como autos y aparatos electrónicos. Y en algunas ciudades como Palmdale y Lancaster, es aún más alto.

Actualmente, el impuesto sobre las ventas en el condado de Los Ángeles es del 9.5%. Este impuesto subirá al 9.75% después de que los votantes aprobaran la Medida A en las elecciones de noviembre, que otorgará más fondos para la atención de personas sin hogar.

Las ciudades de Palmdale y Lancaster tienen actualmente una tasa del 10.25%. Pero mañana, subirá al 11.25%, la tasa más alta de todo el condado y la región.

"Ahorrar se oye muy bonito, pero es muy difícil", dice Karla Álvarez-Malo quien vive en una de las ciudades más caras de California. Un experto en finanzas ofrece algunos consejos para ahorrar más aún en lugares donde el costo de vida es muy alto.

La ciudad de Long Beach tiene un 10.50%, los condados de Riverside y Orange un 7.75% y el condado de Ventura solo un 7.25%.

La razón por la que existe una brecha tan pronunciada entre Palmdale y Lancaster se debe a que los votantes de ambas ciudades también se hicieron oír en las elecciones de noviembre. Aprobaron el aumento del impuesto sobre las ventas para destinar más fondos al crecimiento y la mejora de los programas locales, la seguridad pública y la infraestructura.

La ciudad de Lancaster declaró en un comunicado que su programa de incentivos económicos “Compra, conduce y gana” está diseñado para ayudar a compensar el impacto tanto en los compradores como en las empresas, especialmente en las compras más grandes.

Esta iniciativa forma parte de nuestro compromiso más amplio de estimular la actividad económica y brindar beneficios reales a nuestros residentes.

Sin embargo, no todos están entusiasmados con esto. La concejal de la ciudad de Palmdale, Andrea Alarcón, declaró a la estación hermana NBC4 que era la única funcionaria electa en el Valle del Antílope que se oponía al aumento del impuesto sobre las ventas.

“Esto desincentivará las compras locales, perjudicará a los negocios locales y pequeños, y desalentará el turismo. Los habitantes de Palmdale no pueden permitirse un impuesto adicional sobre los gastos diarios. Las personas mayores y las personas con ingresos fijos no pueden permitírselo. Yo no puedo permitírmelo”, señalaba un artículo de opinión sobre su decisión.

Sin embargo, entre el aumento del impuesto sobre las ventas del condado y el aumento de los impuestos sobre las ventas de sus propias ciudades mañana, Palmdale y Lancaster tendrán tasas más altas que ciudades como Malibú, Manhattan Beach e Inglewood.