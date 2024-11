Cómo evitar estafas en las compras en línea durante las fiestas navideñas

Muchos compradores se dedican a buscar ofertas en línea para ahorrar dinero. Pero, algunas veces, esta opción puede llevar a que las personas caigan en estafas.

La llegada de la Navidad implica compra de regalos para familiares y amigos. Sin embargo, en esta época en que los precios están un poco elevados, es importante planificar para no quedarse sin dinero.

“Si los precios suenan demasiado buenos para ser ciertos, es mejor no creerlo, pues lo más probable es que sea un fraude”, aconseja Heriberto Cadena, agente especial del FBI.

Según el FBI, se perdieron más de $12 mil millones en delitos cibernéticos en 2023. En la época de fiestas se registraron 97 de estos fraudes por hora y, según las cifras del estudio, un estafador informático genera un ataque cada 39 segundos.

También se debe tener mucho cuidado con compras en tiendas no oficiales. Si la dirección web no incluye la letra “s” al final en las siglas http, no debe comprarse nada allí ya que esa página no está encriptada y no es confiable.

“Hay algo que se llama squatting typos, en donde entras en una página que parece Amazon, pero en realidad dice “Amazone”’, dice Iskander Sánchez Rola, director de innovación en la compañía tecnológica Gen.

Este “error gramatical” es una señal de que la tienda es falsa. Si la persona hace clic en el enlace, lo llevará a un sitio fraudulento.

Al hacer las compras por internet, los especialistas en seguridad informática consideran que es mejor usar una sola tarjeta, ya que así se podrá darle mejor seguimiento a las transacciones. Pero es importante saber cual tipo de tarjeta usa.

Los expertos comparten lo que hay que evitar al comprar tarjetas de regalo para evitar ser estafado.

“Cuando compras algo con una tarjeta de crédito, tienes cierta protección contra el fraude que las tarjetas de débito no ofrecen”, señala Sanchez Rola.

Los expertos aconsejan buscar reseñas de otros consumidores antes de la compra, pues allí puede estar la alerta de que se está ante una tienda de mala reputación. Tampoco debe guardar sus datos de pago en su dispositivo, ni compartir las contraseñas.

“Utilice contraseñas seguras y no las reutilice en distintos sitios o cuentas. Debe tener una contraseña única para cada cuenta”, aconseja Sanchez Rola.Quienes hayan sido víctimas de una estafa por internet, pueden reportarlas al sitio web www.ic3.gov.