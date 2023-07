Trabajadores de dos tiendas en Los Ángeles recibirán salarios atrasados de hasta cuatro años

Durante la pandemia, Cecilia Baza descubrió que su antiguo empleador no le estaba pagando el sueldo mínimo que le correspondía por ley.

Sus compañeros tenían miedo de reportarlo, por lo que ella decidió llamar al Departamento de Proteccion al Consumidor del Condado de Los Angeles (DCBA).

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“A nosotros nos estaban pagando a $13 [la hora]”, dijo Baza.

A partir del primero de julio aumenta el salario mínimo en el condado de Los Ángeles, pero descifrar cuál es esa cantidad, a veces resulta confuso, pues hay algunas áreas del condado, que tienen su propio salario mínimo. En Telemundo 52 Responde hablamos con las autoridades encargadas, para despejar dudas.

El salario mínimo en ese entonces era de $14.25 por hora.

Su llamada resultó en una investigación en la que se determinó que dos locales de tiendas Wingstop no estaban cumpliendo con la ley.

Rafael Carbajal, representante del DCBA, explicó que su agencia revisó pagos desde 2017 hasta 2022. Determinaron que, en ese período, dos locales de Wingstop estuvieron pagando menos de lo debido.

Ahora tendrán que pagar casi $700,000, que se distribuirán entre 309 trabajadores. Los empleados recibirán sus sueldos atrasados en un lapso de cuatro años.

“[Estaban pagando] entre .25C y $2.25 menos por hora”, dijo Carbajal. “Así que, se imagina, alguien trabajando 40 horas a la semana, en un mes está perdiendo casi $400”.

Telemundo Responde solicitó a Wingstop una respuesta antes este caso. Aunque no se había obtenido respuesta hasta el momento, la compañía matriz Far West Restaurant Group LLC acordó pagar $667,414.05 por las presuntas violaciones.

Más de 30 personas recibirán el dinero del que fueron privados por causa de robo de salario en El Monte. Luis Treto reporta.

Este dinero servirá para devolverles sus sueldos perdidos y cuotas adicionales a los afectados. Uno de ellos recibirá $17,00,000. Cecilia Baza solo trabajó allí 3 meses y obtendrá un pago de $651.31.

Sin embargo, dice que su verdadera recompensa es que se haya corregido la situación.

“Yo sabía que no era mucho para mí, si no para los demás, que yo creo que tenían más necesidad”, dijo Baza. “Es algo bonito, hablar por los demás que no tienen más que nada, la capacidad de hacerlo”.

La joven recomienda a todo trabajador que no se quede callado.

Más presión para la Reserva Federal que continúa tratando de bajar la inflación

“Yo se que toma mucho esfuerzo y valentía, para hablar especialmente para nosotros, que no tenemos papeles, pero se que la ley nos protege”.

Los trabajadores pueden denunciar, en forma anónima, cualquier irregularidad en su salario o condiciones laborales, sin importar situación migratoria. Pueden hacerlo llamando al 800-593-2222 o haciendo clic aquí.

Las investigaciones pueden tomar tiempo. En el caso de Wingstop, tardó 3 años, pero, si se comprueba que hubo violaciones, habrá resultados.

Si tiene alguna denuncia, puede contactar al equipo de Telemundo 52 Responde al (866) 269-6199