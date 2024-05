¿Sabría reconocer si un cheque es real o es un fraude? Aquí los pasos a seguir

Vivimos en un mundo de transacciones digitales, pero los cheques aún son una popular forma de pago, pero ¿qué pasa si recibe un cheque a su nombre, y no tiene idea de quién se lo envió? Antes de cobrarlo hay cosas que debe tomar en cuenta.

Es muy importante asegurarse de que el cheque sea legítimo, para no caer en una estafa, pero ¿cómo hacerlo? Telemundo 52 Responde tiene algunas recomendaciones.

“Mi primera reacción no fue dudar, fue querer canjearlo porque pensé que era un milagro”, dijo Grecia Gómez, quien recibió un cheque que no esperaba.

Ante el creciente número de denuncias por robo de cheques en los buzones del correo, los expertos explican lo que están haciendo las autoridades y cómo puede protegerse.

A nadie le sobra el dinero, así que recibir un cheque por correo, dijo Gómez, parecía un regalo caído del cielo.

“No reconocí el nombre del distribuidor. El bufete que me estaba dando, según trabajaba para una persona, pero no reconocí nada, y nunca me había apuntado para esas class lawsuits de personas demandando a una compañía”, contó Gómez.

Gómez explicó que se suponía había ganado parte de una demanda colectiva.

¿Pero cómo confirmarlo? Dijo que estuvo tentada a cobrarlo de inmediato, pero no lo hizo por todo lo que ha escuchado sobre las estafas.

“Temor de que luego te dicen la otra estafa, tratando de quitarme mi número de Seguro Social porque eran policías o haciéndose pasar por policías”, señaló Gómez.

Y fue muy buen instinto… Lo que los expertos recomiendan es que, si recibe un cheque que no esperaba, haga lo siguiente antes de cobrarlo:

asegúrese de que el banco que emitió el cheque sea legítimo. ¿cómo? Contacte a la institución bancaria, pero ojo, llame al teléfono que aparece en la página oficial del banco y no al que traiga impreso el mismo cheque. Ellos le pedirán el número de cheque, la fecha en que se emitió, y la cantidad.

considere cómo y por qué recibió ese cheque. si no reconoce quién lo envía, sea cauteloso.

si nota errores de ortografía, dude.

revise de donde se envió, y si la dirección del banco no concuerda con la del cheque, es otra señal de alerta.

y tenga muchísimo cuidado si el cheque viene de un lugar fuera de estados unidos.

Los cheques oficiales suelen tener marcas de agua, como tinta que cambia de color. Y aun si un estafador pudiera copiarlas, la calidad será mala.

La buena noticia es que, el cheque de Gómez, era real.

Al abrir una carta que le llegó en un sobre muy formal, un televidente se encontró con una oferta de trabajo y un cheque, lo cual le pareció sospechoso, y estaba en lo correcto. Telemundo 52 Responde investigó esta estafa.

“Feliz que tengo un poco más de dinero, como está la economía hay que agarrar la oportunidad”, dijo Gómez.

Pero ella primero se aseguró que fuera real, y ahora está agradecida de haber recibido sus $40.00 suficiente para cubrir los gastos de su almuerzo durante unos días.

Si usted llega a recibir un cheque sospechoso y lo deposita, no caiga en la trampa de pensar que los fondos están disponibles, pues aunque inicialmente aparezcan en su estado de cuenta, hasta que pasen 30 días, el banco podría notificarle que no tenía fondos, y usted tendrá que devolver ese dinero.