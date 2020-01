Recibió una demanda por supuestas acciones en una compañía

Martín Arroyo trabajó como cortador para una fábrica de ropa para bebe en el 2011, pero nunca pensó que ese empleo le traería problemas en su futuro.

Arroyo recuerda que su patrona lo llamó a su oficina un día para ofrecerle el 3% de acciones de la compañía porque aseguraban que los había ayudado mucho. El hombre firmó el contrato emocionado, aunque no entendió el contrato totalmente.

“Yo me sentí contento porque dije, ‘¡ah caray! ¡Me está regalando esto! ¡Ningún patrón lo hace!’”, cuenta Arroyo.

Sin embargo, su patrona le informo, un año después, que terminaría la sociedad porque la compañía no estaba dando ganancias y no quería que tuviera problemas en el futuro.

Es por ello que, cuando recibió una orden de la corte citándolo como dueño de la empresa, faltó a la cita pensando que no habría problema. Pero después le llegó otro documento que lo asustó.

[Decía] que, si no iba a esa cita, me iban a poner orden de arresto y automáticamente me cobraban una multa de $5,000, más aparte lo que se debía”, señala Arroyo.

Después recibió una carta en la que le ofrecían retirar la demanda a cambio de $7,500. Eso lo desconcertó y decidió llamar a Telemundo Responde en busca de ayuda. El equipo de Telemundo 52 Responde revisó los documentos y le explico que no podía ignorar la siguiente cita que tendría en corte para el mes de enero.

Telemundo 52 Responde también se comunicó con Jin Ree, quien aceptó retirar la demanda y liberar a Arroyo de cualquier responsabilidad.

Este caso es un recordatorio de que nunca se deben firmar un trato comercial sin antes buscar asesoría legal. También es importante recordar de que, si recibe un citatorio por una demanda y es inocente, no debe ignorarla y presentarse en corte.

Si tiene alguna denuncia o inquietud, puede contactar al equipo de Telemundo 52 Responde al (866) 269-6199 o haciendo clic aquí.