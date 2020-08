Mujer pensó haber conseguido empleo por una aplicación pero perdió miles al caer en un fraude

Keyri Orozco buscaba trabajo para ayudar a su mamá y creyó haber encontrado el empleo perfecto, pero las cosas le salieron muy mal al caer en una estafa. Ahora comparte su historia para prevenir a otros.

Desafortunadamente, en lugar de ganar dinero Orozco terminó perdiendo miles de dólares que tanta falta le hacían a su familia.

Para Orozco, quien tiene necesidades especiales, era muy importante encontrar trabajo para apoyar a su mamá luego de que se quedara sin empleo por la pandemia. Dado a que tenía algo de experiencia de modelaje, buscó en esa rama.

”No puedo escuchar muy bien y me ha sido muy difícil encontrar trabajo. Entonces encontré esta aplicación llamada Model Mayhem”, dijo Orozco.

Poco después, la contactó un supuesto agente, y le dijo que su perfil era perfecto para una asignación modelando ropa para personal médico.

“Me dijo, ‘Keyri, te vamos a pagar $2,700’. Le dije, ‘Wow! ¡Es mucho! ¿Sólo para dos días? ¡Es mucho!’”, explicó Orozco. El supuesto agente le dijo que iba a hacer comerciales y tomar fotos.

Aunque no le habían enviado detalles de la sesión fotográfica, recibió la paga de $2,700.

Orozco no tiene cuenta de banco, así que le pidió ayuda a su mamá.

“Mi mamá me dijo, ‘¿Estás segura de que lo vas a hacer?’ Dije, ‘Sí mamá, estoy segura porque se ven personas serias, profesionales’”, dijo Orozco.

Desafortunadamente, no lo eran. Le pidieron a Orozco mandarles $2,400 para pagar la ropa que iba a modelar, lo cual ella hizo, pero la ropa nunca llegó y el cheque rebotó.

“Cuando perdimos el dinero mi mamá me dijo, ‘Keyri, no creo que voy a tener mucho para la renta. Ya es poco, y me quedé sin trabajo’. La verdad me sentí muy mal porque no era mi intención hacer a mi mama perder ese dinero. Mi intención más que todo era ayudar a mi mamá”, dijo Orozco.

Orozco estaba devastada, en especial porque los ahorros de su mamá se desvanecieron.

“Yo la verdad me puse muy mal, bien deprimida, llorando y hablando con ella y la empecé a regañár. Pero al mismo tiempo dándole gracias a Dios. Le dije, ¿qué hubieras hecho si te hubieran citado y te llevaran, te imaginas como estuviera yo?” dijo la madre de Orozco.

Es importante recordar que el banco tarda varios días y a veces meses en notar si un cheque tiene fondos. Si rebota, usted es responsable de pagar la cantidad que haya retirado.

Por cierto, en su sitio de internet, Model Mayhem tiene una advertencia para sus usuarios para que no caigan en manos de estafadores que pueden hacerse pasar por agentes. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no las lee hasta que ya es demasiado tarde.

Acuerde también que un empleador profesional nunca le pagará por adelantado, y mucho menos le pedirá devolver parte de ese dinero para gastos del trabajo. Si lo hace, es seguro que se trata de un fraude.