“Simplemente quieren que me vaya”: se niegan a reparar el techo de la vivienda que alquila

Erick Guevara tiene ocho años viviendo en el mismo departamento en Reseda. Sin embargo, desde hace dos meses enfrenta un problema que su arrendador no ha querido solucionar.

“Llevo ya dos meses con este problema casi”, dijo Guevara. “Y no quieren darme solución. No quieren arreglar nada. Simplemente quieren que me vaya”.

El problema es la aparición de agujeros en el techo de su vivienda.

Guevara vive con su esposa y sus hijas gemelas. Todo iba bien hasta que aparecieron los agujeros.

“De repente, hace unos seis meses, empezaron a hacer reparaciones un poco drásticas”, cuenta Guevara. “Removieron el techo del edificio sin razón”.

Señala que un día suspendieron el trabajo. Su casa quedó expuesta, justo cuando empezó la lluvia.

“Se inundaron todos los departamentos del tercer piso. Más de 24 departamentos”, dice Guevara.

Desde entonces, asegura que ha intentado que los dueños reparen los daños. Pero no ha tenido suerte.

“No se han querido hacer cargo”, dice Guevara. “No quieren reparar, quieren que me largue. No quieren pagar los daños”.

Asegura que antes de darle una alternativa y reparar su apartamento, le pidieron que firmara un documento. Eso lo alarmó.

Es importante que toda persona conozca sus derechos y responsabilidades cuando de desalojos se trata, no solo los inquilinos, sino también los propietarios. Las leyes protegen a ambos, pero hay que seguir los procesos de manera justa para todos.

“[Me dijeron] perfecto, te damos un hotel pero firma un contrato donde [dices que] estás rechazando todos tus derechos y entregando el apartamento”, dice el afectado.

“Y obviamente, eso no es correcto. Y no lo hice”.

Lo que sí hizo fue lo que se recomienda en casos como el suyo: comunicarse con las autoridades competentes, como el Departamento de Vivienda de Los Angeles (LAHD), de salud e incluso abogados y asesores.

Todos les dieron a conocer sus derechos como inquilino.

Xanat Rosas, investigadora para el LADH señala que los inquilinos tienen el derecho de emitir una queja si el dueño de la vivienda no realiza las reparaciones necesarias en la casa.

Las órdenes de desalojo en la comunidad latina se siguen dando casi a diario y, de acuerdo a organizaciones defensoras de los derechos de los inquilinos, la mayoría son desalojos arbitrarios por parte de propietarios que se aprovechan de muchos inquilinos que no saben lo que deben hacer en estos casos.

Ellos envían un inspector que determinará si los daños violan las reglas del código municipal. El dueño se vería obligado a realizar las reparaciones necesarias.

Es importante, señaló Rosas, que hable con el dueño de la vivienda antes de contactarlos y documentar ese encuentro. Si se rehúsa a realizar las reparaciones, debe emitir la queja con las autoridades.

El caso de la familia Guevara ya está en manos de las autoridades. El equipo de Telemundo Responde trató de comunicarse con el dueño del apartamento pero no habían obtenido respuesta para el momento de redactar este artículo.

Para emitir una queja puede llamar al 866-557-7368 o hacerlo a traves de la pagina wen del LAHD, haciendo clic aquí.