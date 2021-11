Compras a crédito: ventajas y desventajas de este tipo de transacciones

El método de “compre ahora y pague después” siempre ha sido popular entre los consumidores. Pero, con el internet, se ha hecho aún más común para adquirir todo tipo de productos y hasta pasajes de avión.

Puede ser una forma de pago muy práctica, sobre todo si no tiene los fondos disponibles para adquirir algo en el momento. Sin embargo, hay factores que el comprador debe tomar en cuenta antes de aceptar esta opción.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Las cuotas se consideran como ‘installment loans’ o pagaderas siempre con un límite mensual, o sea siempre la misma cuota por los meses que vas a financiar”, dice Carlos Medina, vicepresidente de Operaciones de Scoresense “Y esas cuotas pueden traer consigo cero valor de tasa de interés o, en algunos casos, hasta el 30% de interés”.

El interés se basa en el historial de crédito del comprador. La diferencia de este sistema de financiamiento es que se puede obtener un producto sin haberlo pagado en su totalidad. Sin embargo, hay algo que debe tomar en cuenta.

“Sí faltas, o no pagas tu mensualidad o tu cuota, obviamente va a entrar eso como información negativa a tu buró de crédito”, señala Medina.

Otra desventaja es que permite que los consumidores se endeuden más.

“Estas cosas hay que planearlas muy bien y hay que asesorarse y mantener siempre el tema de que ‘¿cómo está mi crédito hoy día, qué tanto crédito tengo disponible?’. Siempre estás obligado a pagar tu deuda”, dice Medina.

Si el consumidor se arrepiente de la compra realizada, podrá devolver el producto bajo este tipo de financiamiento. Pero, por lo general, la tienda devolverá solamente el valor original de la mercancía. El comprador deberá pagar las tasas de intereses acumuladas hasta el momento de la devolución.

Una mujer recibió una tarjeta de regalo de Mastercard, pero cuando trató de usarla por primera vez le dijeron que estaba vacía.

Este método, sin embargo, también tiene sus ventajas.

“Si no tienes otra alternativa y no has construido tu crédito al nivel que lo quieres, puedes llevarlos a tu casa y pagarlos con esas mensualidades”.

Las cuotas mensuales siempre serán las mismas, lo que permite al comprador planear de antemano sus pagos y tener un calendario claro, para saldar la deuda y construir su historial crediticio.

Lo más importante es siempre leer muy bien lo que conlleva el contrato antes de aceptar, y revisar las finanzas para ver si realmente podrá pagar las cuotas mensuales sin afectar los gastos básicos del hogar, ya que, si no es puntual con los pagos, el historial crediticio se verá afectado.