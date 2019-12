Asegura que boletos de avión se cancelaron tras emergencia familiar

Un hombre tuvo que cambiar sus planes de viaje por una emergencia familiar, pero nunca pensó que sus boletos de avión de regreso se cancelarían.

José Durán y su esposa tenían planeado un viaje a México el pasado 12 de julio, pero tres días antes una tragedia cambió sus planes.

“Yo me fui tres días antes a México porque mi mamá falleció", dijo Durán.

Inicialmente Durán compró los pasajes de la aerolínea Alaska, y al querer hacer el cambio de fecha, señaló que la aerolínea no tenía cupo, por lo que compró dos boletos para salir días antes, en otra aerolínea. Pero no todo salió como pensó.

"Llegué al aeropuerto y no tenían los boletos. Me los habían cancelado", dijo Durán.

Al no utilizar los boletos de ida, la aerolínea automáticamente canceló las reservaciones de los Durán.

"Me dicen: ‘Pues es que usted no voló de allá para acá’, y les dije: ¿Y a ustedes qué les va y qué les viene si yo tengo mis boletos de ida y vuelta? No importa cuál es el problema".

El problema es que Durán no le notificó a la aerolínea que no partiría hacia México en uno de sus aviones, y la política de Alaska establece que si un pasajero no usa el boleto de ida, automáticamente se cancela la reservación de regreso, a menos que se emita un nuevo boleto.

Durán asegura que no podía pensar durante ese momento tan difícil.

"Por eso no reaccioné de esa manera, ni cómo usar los boletos, y me fui”, señaló Durán.

Durán agregó que tenía dos días sin comer, por el pesar de que su mamá había fallecido. “Era lo único que me quedaba allá [en México].

Para regresar de México, Durán tuvo que pagar $1,180 por los dos pasajes en Alaska Airlines, y a su regreso pensó en su error, pero creyó que no era justo perder tanto dinero.

Al contactar a Telemundo 52 Responde, el equipo le pidió a la aerolínea que, dadas las circunstancias, consideraran reembolsarle algo a Durán.

"Pues me regresaron nomás $325 por cada boleto. Pero yo ya los hacía perdidos los $850 que me había costado el vuelo de ida y vuelta", agregó Durán.

Alaska Airlines le dio un crédito de $650 dólares que podrá usar para un viaje futuro.

Telemundo 52 Responde advierte que si usted compra un boleto de ida y vuelta, pero sólo usará el regreso, notifíquele a la aerolínea para no perder su reservación.

Llame a la empresa e infórmese sobre las políticas de cambio de vuelo o cancelaciones.