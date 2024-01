Advierten sobre estafas de productos y servicios que prometen bajar de peso

Con el año nuevo, llegan los propósitos para este 2024, y el más común, es bajar de peso, algo que saben bien los estafadores.

Si su principal propósito de Año Nuevo es perder esas libras de más, rápidamente hay que recordar que el propósito de los estafadores, es robarle su dinero, igual de rápidamente.

El fin de año, comemos y disfrutamos, pensando que, al fin y al cabo, en enero, empieza la cuenta nueva, y nos pondremos en forma en un dos por tres, de hecho es el propósito más común en la lista de todos.

Pero el propósito no es el problema, el problema es que llevamos demasiada prisa para lograrlo.

“Buscamos tener resultados inmediatos, quiero bajar 10 kilos en un mes, cuando realmente no se trata de kilos”, dijo Ariana Acosta, experta en nutrición.

Se trata de cambios en los hábitos, que sean sostenibles, pero, los estafadores le están apostando a que si vemos un anuncio que prometa exactamente eso, una pérdida de peso casi mágica, sin mucho esfuerzo, estaremos dispuestos a intentarlo.

La Comisión Federal de Comercio advierte que hay que estar pendiente, porque las promesas falsas en los anuncios de productos y servicios relacionados con la pérdida de peso rápida abundan en esta época, pero además de despojarlo de su dinero, hasta podrían resultar dañinas para la salud.

Así que esté alerta, no se deje llevar por anuncios que ofrezcan resultados casi milagrosos, sin tener que cambiar sus hábitos alimenticios y sin hacer ejercicio. Y si ve logotipos de compañías de reputación en publicidad en las redes, no se fíe, pues los estafadores muchas veces se roban esas imágenes para dar credibilidad a sus anuncios.

Igualmente, vea con escepticismo fotografías que aseguren mostrar resultados de antes y después tras consumir algún producto, pues pueden ser alteradas.

Algunas promesas que claramente son una estafa son las siguientes:

si le dicen que no tiene que preocuparse por lo que coma;

si aseguran que perderá peso permanentemente usando el producto;

si le prometen que, con solo tomar una pastilla, perderá peso;

si insisten que bajará 30 libras en 30 días;

y si presumen que su producto funciona para todos.

Si este 2024 realmente quiere mejorar su peso y salud, mejor, escuche a la experta:

“Debemos aprovechar ese impulso, y favorecerlo con disciplina. Se trata de quiero dormir mejor, quiero tener energía, tomar más agua, para retener menos, caminar al día, y no mantenerte sedentario. Es importante, no dejar de cenar, no eliminar las grasas por completo, y otra es, por ejemplo, no dejar los carbohidratos por completo, y hacer dieta keto- acetilénica”, dijo Acosta.

Es importarte recordar que despacio suele ser la fórmula perfecta, no solo para perder peso, sino también, para evitar caer en las estafas que nos presionan para actuar rápido y sin pensar bien las cosas.