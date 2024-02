Primarias de California 2024: cómo realizar un seguimiento de su boleta electoral

Su boleta de las elecciones primarias de California del 5 de marzo está firmada, sellada y entregada.

¿Y ahora qué?

Hay una herramienta disponible para todos los votantes de California que puede ayudarles a rastrear su ubicación.

Cuatro principales contendientes al Senado de los Estados Unidos por California expusieron sus argumentos durante el debate final en Universal Studios antes de las elecciones primarias.

Los 22 millones de votantes registrados de California (aproximadamente 1,6 millones más que en las últimas elecciones primarias presidenciales de 2020) pueden inscribirse en el servicio de seguimiento de boletas del estado.

BallotTrax enviará a los usuarios notificaciones automáticas sobre la ubicación de las boletas de voto por correo desde el momento en que están en camino a una residencia hasta el momento en que se contabilizan en la oficina electoral del condado.

Los funcionarios electorales del condado comenzaron a enviar por correo las boletas para las primarias del 5 de marzo antes del 5 de febrero.

Las boletas completas se pueden enviar por correo a los funcionarios electorales del condado, devolverse en persona en cualquier centro de votación o en la oficina electoral de su condado o depositarse en un buzón de votación el día de las elecciones, antes de las 8 p.m. Si lo prefiere, emita su voto el día de las elecciones en un centro de votación entre las 7 a.m. y las 8 p.m.

ESTO ES LO QUE DEBE SABER SOBRE LA HERRAMIENTA BALLOTTRAX

Cómo registrarse

Haga clic aquí para registrarse y rastrear su boleta.

y rastrear su boleta. Regístrese con su nombre, fecha de nacimiento y código postal.

Deberá proporcionar un método de notificación: correo electrónico, mensaje de texto o teléfono y en qué idioma.

Puede limitar las notificaciones a momentos específicos del día.

Lo que recibirá

Recibirá alertas de la oficina electoral del condado sobre la ubicación de su boleta.

Las alertas se envían cuando la oficina envía la boleta por correo, recibe la boleta del votante y cuenta la boleta.

Los votantes también recibirán una alerta si hay un problema con la boleta.

Actualizaciones importantes e información sobre la fecha límite de las elecciones.

El rastreador se implementó después de un proyecto de ley de 2018 que requiere que el Secretario de estado de California brinde un servicio de rastreo a las oficinas electorales del condado.

Se amplió en todo el estado después de la orden del gobernador Gavin Newsom que exige que se envíen boletas de voto por correo a todos los votantes de California para evitar grandes reuniones en los lugares de votación durante la pandemia de coronavirus.

El rastreador también se puede utilizar si no se está seguro de haber recibido una boleta.

Cuando recibirás una actualización

Las boletas enviadas por correo tardarán entre cinco y siete días hábiles para que el USPS las entregue al condado. Las boletas depositadas en los buzones se recogerán en los horarios de recogida designados.

Las oficinas electorales del condado recibieron cientos o miles de boletas por día, por lo que procesar una boleta lleva tiempo. Una vez que la boleta esté marcada como contada, recibirá una actualización de estado.

¿Qué pasa con mi boleta electoral?

Las boletas completas se pueden enviar por correo a las oficinas electorales del condado, devolverse en persona en cualquier centro de votación o en la oficina electoral de su condado o depositarse en un buzón de votación el día de las elecciones antes de las 8 p.m.

Una vez recibido por la oficina electoral del condado, la firma en el sobre de devolución se verifica con la que figura en su registro de registro de votante. La boleta y el sobre se separan antes de contar la boleta.

La noche de las elecciones, las oficinas electorales del condado deben comenzar a informar estos resultados al Secretario de Estado de California no más de dos horas después del cierre de los lugares de votación, a las 8 p.m. Los resultados se actualizan durante la noche (y en los días siguientes) hasta que se informan todos los totales de votos.

Los primeros resultados suelen ser boletas recibidas por los funcionarios electorales antes del día de las elecciones. Los funcionarios pueden comenzar a abrir y procesar esas boletas hasta 29 días antes del día de las elecciones. No se puede acceder a los resultados ni hacerlos públicos hasta que todas las urnas cierren el día de las elecciones.

No se podrá realizar un recuento completo la noche de las elecciones. Las boletas de voto por correo con matasellos del día de las elecciones o antes y recibidas dentro de los siete días posteriores a las elecciones, y las boletas provisionales emitidas, aún deben contarse. Se cuentan todas las papeletas, independientemente del resultado o de si la contienda está reñida.

El funcionario electoral del condado tiene 30 días para contar cada boleta válida y finalizar una auditoría postelectoral.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.