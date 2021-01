TELEMUNDO 52 Y NBC4 ANUNCIAN EL CONCURSO ANUAL DE BECAS, PROYECTO INNOVACIÓN CON $315,000 DISPONIBLES PARA ORGANIZACIONES LOCALES NO LUCRATIVAS

Telemundo 52 Los Ángeles / KVEA y NBC4 / KNBC en asociación con Comcast NBCUniversal Foundation anunciaron el regreso de Proyecto Innovación, un concurso anual de becas que proveerá $315,000 en fondos a organizaciones sin fines de lucro y elegibles en el sur de California. El periodo de solicitud es del 8 de enero al 12 de febrero del 2021.

Se anima a postularse a grupos caritativos que ayudan a que las comunidades avancen fomentando una cultura de equidad e inclusión, creando vías para ser voluntario en esfuerzos de participación comunitaria, fomentando la próxima generación de narradores y brindando a los jóvenes las herramientas que necesitan para tener éxito. Debido a la gran necesidad que dio a luz un año sin precedentes, el programa de este año incluye fondos adicionales de $315,000 (en comparación con $ 225,000 del año anterior) que se otorgará a un máximo de 12 organizaciones comunitarias.

“Los servicios y la programación que brindan las organizaciones sin fines de lucro locales han sido un gran apoyo para nuestras comunidades durante los tiempos más difíciles. Han demostrado resiliencia y flexibilidad para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad,” dijo Celia Chávez, presidenta y gerente general de Telemundo 52 Los Ángeles. "Con el aumento de fondos este año, podremos ayudar a más organizaciones a mantener programas y servicios para fortalecer las comunidades que muchos de nosotros llamamos hogar".

"Nos complace regresar con el programa de subvenciones Proyecto Innovación un año más para apoyar a organizaciones sin fines de lucro y ayudar a familias en todos los rincones de nuestra región, particularmente en un momento en que se necesita más que nunca", dijo Steve Carlston, presidente y gerente general de NBC4. "El aumento de fondos brindará una oportunidad a grupos de caridad de expandirse y servir a muchas comunidades diversas, ampliando un entorno de inclusión en el sur de California".

Presentado en 11 mercados, incluyendo el Sur de California, Telemundo 52 Los Ángeles y NBC4 seleccionarán y presentarán becas a organizaciones sin fines de lucro elegibles que se encuentran y operan en el sur de California, tienen un presupuesto operativo anual de más de $100,000 (según el último 990-N enviado al IRS por la organización), y cuyos programas están ayudando a resolver los problemas cotidianos de la comunidad en cualquiera de las siguientes cuatro categorías:

Participación Comunitaria: Programas que permiten a las personas participar y ser voluntarias en sus comunidades. Cultura de Inclusión: Programas que fomentan el acceso, las oportunidades y los recursos equitativos para las comunidades tradicionalmente subrepresentadas. Próxima Generación de Narradores: Programas que promueven el acceso y desarrollan vías para talentos emergentes, voces diversas y jóvenes subrepresentados para explorar carreras en noticias, entretenimiento, deportes y artes. Educación y Empoderamiento Juvenil: Programas dentro y fuera de la escuela que equipan a los jóvenes con las herramientas que necesitan para tener éxito, incluida la educación STEM / STEAM y el espíritu empresarial juvenil.

Para acceder la solicitud de subsidio, reglas y los requisitos de elegibilidad del programa, visite Telemundo52.com/proyectoinnovacion en Español o NBCLA.com/projectinnovation en inglés. Los ganadores se anunciarán en mayo.

Además, organizaciones interesadas en postularse podrán obtener más información sobre el programa en el seminario web informativo el miércoles, 27 de enero de 2021 a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET. Confirme su asistencia aquí.

En el 2020, NBC4 y Telemundo 52 otorgaron $225,000 en becas a cinco organizaciones no lucrativas del sur de California que utilizaron innovación para abordar problemas cotidianos y utilizaron las becas para brindar servicios y programas que abordaron las necesidades de las personas afectadas por la crisis COVID-19. Las organizaciones becadas en 2020 incluyen Kid Works Community Development, The Village Family Services, National Health Foundation, Bright Prospect y Food Finders Inc. Desde el comienzo de la iniciativa en 2018, $675,000 en becas se han otorgado en el Sur de California para proporcionar programas que ayudan a nuestra comunidad. Para ver la lista de todos los ganadores del Proyecto Innovación 2020, visite aqui

En 2021, se entregará un total de $ 3.475 millones de dólares a las organizaciones sin fines de lucro elegibles, frente a los $ 2.475 millones entregados en años anteriores. Los mercados participantes en Proyecto Innovación 2021 incluyen: Nueva York (WNBC, WNJU), Sur de California (KNBC, KVEA), Chicago (WMAQ, WSNS), Filadelfia (WCAU, WWSI), Dallas-Fort Worth (KXAS, KXTX), Boston (WBTS, WNEU, NECN), Hartford, CT (WVIT, WRDM), Washington, DC (WRC-TV, WZDC), Miami-Fort Lauderdale (WTVJ, WSCV), Área de la Bahía de San Francisco (KNTV, KSTS) y San Diego (KNSD), KUAN).