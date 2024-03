Los Ángeles ha sido durante mucho tiempo la ciudad más centrada en los automóviles de Estados Unidos, pero ahora está en marcha un movimiento para cambiar la forma en que se mueve Los Ángeles.

NBC4 proyecta que los votantes de Los Ángeles aprobaron la Medida HLA, una iniciativa que requeriría que la ciudad rediseñara las calles para que sean más seguras para los peatones y ciclistas y al mismo tiempo responsabilizaría a los funcionarios de la ciudad.

¿Qué haría la Medida HLA?

La Medida HLA, también conocida como Calles saludables de Los Ángeles, requeriría que la ciudad de Los Ángeles implementara el Plan de movilidad 2035, que se adoptó hace una década para fomentar la creación de más carriles para bicicletas y aceras más anchas, pero que no ha arrojado muchos resultados.

La medida electoral obligaría a la ciudad a implementar proyectos del Plan de movilidad, como agregar carriles para bicicletas protegidos cada vez que la ciudad mejore las carreteras.

Si se aprueba, la Medida HLA requeriría que la ciudad implemente una modificación de la calle según lo establecido en el Plan de movilidad siempre que haya una mejora en al menos un tramo de ocho millas de una carretera o acera.

Los defensores de la iniciativa dicen que la medida electoral obligaría a los funcionarios de la ciudad a asegurarse de que las calles estén repavimentadas para autobuses, peatones y ciclistas.

“Hoy en día, en Los Ángeles, en general, la mayoría de la gente sólo se siente segura conduciendo un automóvil, e incluso eso no es tan seguro porque los accidentes automovilísticos tienen un costo enorme”, dijo Michael Schneider, fundador del grupo de defensa Streets for All. "Se trata de darle opciones a los angelinos".

Los defensores también argumentan que la Medida HLA mantendría seguros a los peatones y usuarios del transporte público, ya que la ciudad de Los Ángeles tuvo más muertes por accidentes de tránsito que homicidios en 2023.

Por qué los opositores quieren que los votantes digan “no” a la Medida HLA

La oposición a la medida electoral está encabezada por el sindicato de bomberos de la ciudad de Los Ángeles, que argumenta que las calles reconfiguradas con menos carriles de tránsito obstaculizarán las respuestas del 911.

“Hay un problema con la seguridad pública que retrasará el tiempo de respuesta de los miembros que represento”, Freddy Escobar, presidente de Bomberos Unidos de Los Ángeles.

El sindicato también cita un informe de Matt Szabo, el funcionario administrativo de la ciudad, para argumentar que la Medida HLA sería costosa para la ciudad y requeriría $3.1 mil millones de responsabilidad no financiada.

“Estarías agregando un mandato sin los fondos para lograrlo”, dijo Szabo durante una reunión del concejo municipal el 16 de febrero.

Los defensores de la Medida HLA dicen que las estimaciones de Szabo son exageradas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.